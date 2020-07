F1, GP Ungheria 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 17-19 luglio

Il Mondiale 2020 di F1 procede a ritmo serrato. Dopo il doppio appuntamento in Austria, si va in Ungheria per il terzo round del campionato (17-19 luglio) e la Ferrari spera di riscattarsi dopo l’ultimo disastroso fine settimana di Spielberg. L’incidente tra il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc è stato solo l’ultimo capitolo di una saga nella quale la Rossa ha palesato gravi problemi in termini di prestazioni. Per questo, la speranza è che su un layout completamente diverso questa vettura possa dare modo ai due piloti di essere più competitivi, evitando di essere invischiati al via nelle retrovie.

Indubbiamente, i favori del pronostico sono per la Mercedes, vittoriosa con il finlandese Valtteri Bottas (nella prima uscita stagionale) e con il britannico Lewis Hamilton (nel 2° GP dell’anno). Una superiorità imbarazzante delle Frecce Nere, che nell’ultima gara sul Red Bull Ring si sono concesse il lusso della doppietta. Red Bull, da questo punto di vista, si augura di sfruttare un circuito dalle caratteristiche diverse per contendere lo scettro alla Stella a tre punte.

Loading...

Loading...

IL PROGRAMMA DEL GP UNGHERIA 2020 F1

Venerdì 17 luglio: (diretta F1 anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.35-10.20, F3, Prove libere 1, diretta

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta

ore 14.05-14.35, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.00-17.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 20.30 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 18 luglio: (diretta F1 anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 10.25-11.05, F3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.45-17.45, F2, Gara 1, diretta

ore 18.15, 20.30 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

ore 22.15, F2, Gara 1, replica

Domenica 19 luglio: (diretta gara F1 anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.45-10.25, F3, Gara 2, diretta

ore 11.10-11.55, F2, Gara 2, diretta

ore 15.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, ore 20.00 e 22.30, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD (programmazione da confermare)

Sabato 18 luglio:

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 19 luglio:

ore 18.10, F1, Gara, differita

COME VEDERE IL GP UNGHERIA 2020 F1 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà la differita delle qualifiche (ore 18.30 da confermare) e della gara (ore 18.10 da confermare). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Budapest (Ungheria).

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Ungheria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le qualifiche (ore 18.30 da confermare) e la gara (ore 18.10 da confermare) del Gran Premio d’Ungheria in differita. Non verranno invece trasmesse le prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il weekend del Gran Premio d’Ungheria potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (riservato sempre agli abbonati)

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’intero fine settimana.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse