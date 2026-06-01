F1, GP Monaco 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Archiviato il Gran Premio del Canada, il Mondiale di Formula 1 si prepara a fare tappa nel Principato di Monaco. La prossima prova del campionato andrà infatti in scena nel weekend del 5-7 giugno, dopo una settimana di pausa rispetto all’appuntamento di Montreal, che oggi conclude il proprio programma con la gara.

Il tracciato cittadino di Montecarlo misura 3,337 chilometri ed è uno dei circuiti più iconici della categoria. La sua prima apparizione nel calendario iridato risale al 1950, anno in cui Juan Manuel Fangio conquistò la vittoria al volante dell’Alfa Romeo. Nell’ultima edizione disputata, nel 2025, il successo è andato invece a Lando Norris con la McLaren. Quella del 2026 sarà la 72ª edizione del Gran Premio monegasco valida per il Campionato del Mondo di Formula 1.

Tra i piloti, il record di vittorie appartiene ad Ayrton Senna, che sul circuito del Principato ha trionfato sei volte tra il 1987 e il 1993, un primato ancora imbattuto. Guardando alle scuderie, è la McLaren a occupare il primo posto nell’albo d’oro con 16 successi complessivi. Seguono Ferrari con 10 affermazioni, mentre Lotus e Red Bull condividono la terza posizione a quota sette vittorie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Monaco 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP MONACO F1 2026

Venerdì 5 giugno

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

Sabato 6 giugno

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

Domenica 7 giugno

Ore 15:00, GP Monaco

PROGRAMMA GP MONACO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.