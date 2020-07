Griglia di partenza F1, GP Stiria 2020: lo schieramento di oggi. 10° Vettel, 14° Leclerc

Oggi alle 15.10 si svolgerà a Zeltweg il GP di Stiria 2020 di F1. La griglia di partenza vedrà scattare dalla pole-position il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes), affiancato dall’arrembante Max Verstappen (Red Bull): attese scintille alla prima curva. L’olandese è conscio che gran parte delle sue speranze di vittoria passeranno proprio dalla partenza.

Chi cercherà un buono spunto sarà anche Carlos Sainz jr: il futuro ferrarista ha agguantato una spettacolare terza posizione in qualifica e sogna di resistere il più a lungo possibile nelle prime posizioni con una McLaren in progressiva ascesa. Il vincitore di 7 giorni fa, Valtteri Bottas, dovrà invece sbarazzarsi proprio dello spagnolo se non vorrà veder scappare via troppo presto Hamilton e Verstappen.

Loading...

Loading...

Per la Ferrari è attesa una gara in grande rimonta, verrebbe da dire quasi una risalita disperata. Sebastian Vettel scatterà 10°, Charles Leclerc addirittura 14° dopo le tre posizioni di penalità scontate per aver danneggiato il russo Daniil Kvyat nel corso della Q2. La SF1000 è andata letteralmente in crisi sotto la pioggia, ma in condizioni di asciutto le prestazioni dovrebbero migliorare. Difficile attendersi miracoli, ma un piazzamento a ridosso della top5 resta ancora possibile. Se poi si presentassero occasioni favorevoli, allora i piloti del Cavallino Rampante dovranno essere bravi a non lasciarsele scappare.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DI OGGI, GP STIRIA 2020

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:19.273

2. Max Verstappen (Red Bull) +1.216

3. Carlos Sainz (McLaren) +1.398

4. Valtteri Bottas (Mercedes) +1.428

5. Esteban Ocon (Renault) +1.649

6. Alexander Albon (Red Bull) +1.738

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.755

8. Daniel Ricciardo (Renault) +1.919

9. Lando Norris (McLaren) +1.652, penalizzato di tre posizioni

10. Sebastian Vettel (Ferrari) +2.378

11. George Russell (Williams)

12. Lance Stroll (Racing Point)

13. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

14. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di tre posizioni

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Sergio Perez (Racing Point)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

20. Romain Grosjean (Haas)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse