Griglia di partenza F1, GP Stiria 2020: risultati e classifica qualifiche. Hamilton in pole, Vettel 10°, Leclerc 11°

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Le qualifiche si sono disputate sul bagnato, un acquazzone si è abbattuto sul Red Bull Ring e il sei volte Campione del Mondo si è confermato imbattibile in queste condizioni ambientali. L’alfiere della Mercedes è riuscito a precedere un tonico Max Verstappen, l’olandese della Red Bull darà sicuramente battaglia nella gara di domani. Ad aprire la seconda fila sarà il sorprendente Carlos Sainz, lo spagnolo della McLaren si è esaltato e ha preceduto l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, trionfatore settimana scorsa nel GP d’Austria.

Rivelazione la quinta piazza di Esteban Ocon (Renault), partirà affiancato dall’altra Red Bull di Alexander Albon. Delusione totale delle Ferrari: Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della decima posizione, Charles Leclerc partirà addirittura undicesimo dopo l’eliminazione in Q2. Per il momento sembra che gli aggiornamenti portati dalla Scuderia di Maranello non funzionino. Di seguito la griglia di partenza del GP di Stiria 2020 e i risultati delle qualifiche della seconda gara della stagione.

Loading...

Loading...

GRIGLIA DI PARTENZA GP STIRIA F1 2020:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:19.273

2. Max Verstappen (Red Bull) +1.216

3. Carlos Sainz (McLaren) +1.398

4. Valtteri Bottas (Mercedes) +1.428

5. Esteban Ocon (Renault) +1.649

6. Alexander Albon (Red Bull) +1.738

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.755

8. Daniel Ricciardo (Renault) +1.919

9. Lando Norris (McLaren) +1.652, penalizzato di tre posizioni

10. Sebastian Vettel (Ferrari) +2.378

11. Charles Leclerc (Ferrari)

12. George Russell (Williams)

13. Lance Stroll (Racing Point)

14. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Sergio Perez (Racing Point)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

20. Romain Grosjean (Haas)

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse