F1, Toto Wolff: “Speriamo che il meteo migliori per le qualifiche, possibile il posticipo a domenica mattina”

Lo si era detto in sede di presentazione e puntualmente le previsioni sono state confermate: tanta pioggia a Spielberg (Austria), teatro del secondo round del Mondiale 2020 di F1. Sul Red Bull Ring acqua a “secchiate” e condizioni difficili. La Direzione Gara ha, infatti, cancellato le PL3 che avrebbero dovuto disputarsi alle ore 12.00 e le qualifiche previste alle 15.00 sono a rischio. Il meteo, infatti, non dovrebbe migliorare più di tanto e quindi i team sono pronti all’eventualità di sostenere il time-attack domani mattina nello stesso giorno della gara. Una situazione che si era già vissuta l’anno scorso in Giappone, a causa del tifone Hagibis

A dire la propria in merito è stato il Team Principal della Mercedes Toto Wolff che, essendo austriaco, conosce piuttosto bene i capricci di Giove Pluvio: “Con questa pioggia non si può girare, speriamo che nel pomeriggio vi sia un miglioramento. In caso contrario, credo che le qualifiche si terranno domani mattina, come già accaduto l’anno passato a Suzuka“, le parole del manager delle Frecce Nere. Wolff ha poi delineato il quadro della situazione nella propria scuderia, visto che ieri il finlandese Valtteri Bottas (secondo) ha fatto meglio del campione del mondo in carica Lewis Hamilton (sesto) nelle FP2: “Le sensazioni dei due piloti sono state diverse e Lewis è più in difficoltà nella messa a punto. Sappiamo come intervenire e speriamo che vi possano essere delle condizioni normali domani per disputare il time-attack eventualmente“.

