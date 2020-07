F1, Valtteri Bottas: “Non ho spinto al 100%, abbiamo lavorato sul set-up e sui problemi dell’ultima gara”

Valtteri Bottas è reduce dal successo nella gara inaugurale della stagione e sembra intenzionato a portare a casa altri 25 punti nel secondo round del campionato, in programma sempre al Red Bull Ring di Spielberg in questo fine settimana. Il finlandese della Mercedes ha disputato una buona prima giornata di prove libere per il Gran Premio di Stiria, precedendo nettamente il compagno di squadra Lewis Hamilton ed inserendosi in seconda piazza alle spalle di Max Verstappen al termine delle FP2. Domani è prevista pioggia molto intensa per tutto il giorno, dunque non è da escludere l’ipotesi che il secondo posto del finnico possa valere come piazzamento in griglia di partenza (in caso di annullamento delle prove ufficiali)

“Sono state delle prove libere molto utili perché dovevamo analizzare e confrontare diversi dati rispetto allo scorso weekend – ha dichiarato il leader del Mondiale (fonte: speedweek.com) – Nella prima sessione abbiamo principalmente cercato di scoprire se fosse possibile risolvere i problemi accusati la passata settimana. Ci stiamo ancora lavorando, ma dovremmo essere sulla strada giusta in tal senso. Un altro target del programma odierno era quello di perfezionare il set-up. Dalla mia prospettiva avrei voluto raggiungere un ritmo più competitivo nella simulazione di passo gara. Abbiamo usato un set in più di gomme morbide, dato che domani pioverà quasi sicuramente, ma non ho spinto al 100% come se fossi in qualifica. Comunque mi trovo bene con la macchina ed ho già una buona confidenza derivante da gara-1″.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse