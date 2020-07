F1, delegato FIA: “Previsioni meteo pessime, potremmo spostare le qualifiche a domenica”

Il rischio pioggia è elevatissimo a Zeltweg, le previsioni meteo della vigilia parlano di un tremendo acquazzone e di fortissime precipitazioni nella giornata di sabato 11 luglio. Gli importanti scrosci preannunciati al Red Bull Ring rischiano di impedire il regolare svolgimento delle qualifiche del GP di Stiria, seconda tappa del Mondiale F1.

A parlarne chiaramente è stato anche Michael Masi, delegato tecnico della FIA: “Le previsioni sono pessime e questo potrebbe costringerci a spostare le qualifiche a domenica mattina. Se alla fine non si dovesse essere in grado di disputare le qualifiche neppure la domenica si formerà lo schieramento con i tempi delle seconde libere di oggi o con le terze se domattina, come è possibile, il maltempo consenta di girare. Noi comunque monitoreremo costantemente le condizioni del circuito“.

Lo scenario del rinvio alla domenica mattina è già capitato in Giappone per tre volte (2004, 2010, 2019) e negli USA nel 2015. Se le qualifiche venissero cancellate e non si disputasse nemmeno la FP3 di domani (ore 12.00), allora Max Verstappen scatterebbe dalla pole position davanti a Valtteri Bottas e Sergio Perez mentre Charles Leclerc sarebbe ottavo e Sebastian Vettel sedicesimo (clicca qui per la possibile griglia di partenza).

Foto: Lapresse