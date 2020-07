F1, Lewis Hamilton mago della pioggia. E il DAS ha aiutato la Mercedes…

Pole position n.89 in carriera, 146ma prima fila, primo pilota nella storia con pole in almeno 14 stagioni diverse. Basterebbe questo per descrivere la prestazione di Lewis Hamilton nelle seconde qualifiche stagionali in Stiria (Austria). Il “Re Nero”, su asfalto bagnato, si è esaltato a bordo della sua W11 e dopo le incertezze del venerdì ha trovato nuovo vigore, danzando sotto la pioggia come nessuno.

A guardare la guida di Lewis sembrava quasi che per lui l’acqua non ci fosse: precisione, fiducia estrema nell’anteriore e sensibilità notevole. Gli ingredienti per ottenere la p.1 c’erano tutti e il distacco inflitto al secondo classificato (Max Verstappen) di 1″216 parla chiaro. Imbarazzanti la superiorità di LH44 ed il feeling con la sua Mercedes. Toto Wolff, prima di queste convulse qualifiche, in una giornata nella quale le FP3 sono state cancellate per il maltempo, aveva parlato di un Hamilton in cerca del miglior set-up. Condizione che non era stata trovata ieri e i sei decimi rimediati dal teammate Valtteri Bottas parlavano chiaro. Poi Giove Pluvio è entrato in scena e l’asso del volante nativo di Stevenage ha sfoderato la versione “mago della pioggia” e il buon Valtteri ha concluso con 1″428 di ritardo (quarto).

Loading...

Loading...

Verrebbe da dire sipario, ma la gara è domani e verosimilmente sarà su asciutto. Servirà una buona partenza, visto che Lewis (quarto all’esordio) vorrà ristabilire le gerarchie. Si diceva della W11, ebbene la monoposto di Brackley ha dato una grande mano e il DAS ha fornito un valido supporto al britannico. Questa soluzione, infatti, è stata ideata proprio per dare sostegno al pilota nello scaldare le gomme anteriori e trovare il giusto range di temperatura. Missione compiuta e creazione che potrà servire anche in corsa nella gestione delle mescole in situazioni critiche.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse