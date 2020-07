F1, GP Stiria 2020: numeri, statistiche e curiosità. Hamilton può eguagliare Jack Brabham

Alle ore 15.10 scatterà il GP di Stiria 2020, sul circuito di Zeltweg andrà in scena la seconda prova del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo al Red Bull Ring, Lewis Hamilton andrà a caccia del successo scattando dalla pole position ma il sei volte Campione del Mondo dovrà battagliare strenuamente con Max Verstappen che gli partirà accanto. Valtteri Bottas, trionfatore settimana scorsa sempre sul tracciato di Spielberg in occasione del GP d’Austria, cercherà il bis dando gas dalla quarta piazzola mentre le Ferrari dovranno cercare una rimonta stellare: Sebastian Vettel è decimo, Charles Leclerc è quattordicesimo. Diamo però uno sguardi a numeri, statistiche e curiosità di questo appuntamento.

Il GP di Stiria non si è mai corso e, per la prima volta nella storia, si disputeranno due gare sullo stesso circuito nella stessa stagione. Questo scenario ricapiterà anche a Silverstone tra poche settimane, con GP di Gran Bretagna e GP del 70° Anniversario. Lewis Hamilton insegue la vittoria nel 24° Gran Premio differente, l’alfiere della Mercedes guida già questa speciale classifica visto che è l’unico ad avere messo il sigillo in 23 appuntamenti diversi. Il britannico punta a un altro record: dopo aver già trionfato negli anni ’00 e negli anni ’10 del ventunesimo secolo, mira alla prima vittoria negli anni ’20 e diventerebbe così il secondo pilota ad aver conquistato almeno una gara in tre decenni diversi dopo il mitico Jack Brabham (’50-’60-’70).

Loading...

Loading...

Precisiamo che, per la prima volta in assoluto, un Gran Premio viene intitolato a una regione amministrativa come è appunto la Stiria: prima era capitato soltanto con Nazioni, città (ad esempio Las Vegas), Continenti (Europa) e addirittura Oceani (Pacifico). Carlos Sainz scatterà dal terzo posto e può riportare la McLaren a vinere un Gran Premio, impresa che manca dal Brasile 2012.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse