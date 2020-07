F1, Sergio Perez: “Siamo vicini ai top team, possiamo lottare”. Lance Stroll: “Contento della macchina”

Le Racing Point hanno fatto saltare il banco durante le prove libere del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 in programma sul tracciato di Zeltweg. Le ribattezzate “Mercedes in rosa”, vista l’incredibile somiglianza con le monoposto argentate della passata stagione, hanno davvero strabiliato: Sergio Perez ha siglato il miglior tempo nella FP1, il messicano ha poi chiuso in terza posizione la FP2 accanto al compagno di squadra Lance Stroll, appena alle spalle di Max Verstappen e Valtteri Bottas. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai due piloti al sito ufficiale della scuderia.

SERGIO PEREZ: “Stiamo iniziando ascoprire il potenziale della nostra vetturaed è un processo molto stimolante. È stata una giornata promettente. Stiamo cercando di migliorare laddove sentiamo di poter estrarre ancora qualcosa dalla vettura su questa pista che ormai conosciamo in ogni dettaglio. I top team sono molto vicini tra loro, abbiamo dimostrato per ora di essere lì a poter combattere sicuramente per punti pesanti con entrambe le vetture. In qualifica è prevista pioggia, vedremo cosa succederà”.

LANCE STROLL: “È stata una bella giornata e sono contento della macchina, sembriamo abbastanza competitivi. Poter correre sulla stessa pista per due settimane consecutive permette di migliorare sensibilmente sotto diversi aspetti. Ad esempio a livello di assetto siamo progrediti molto rispetto a qualche giorno fa. Adesso possiamo aspettare con tranquillità di vedere cosa succederà domani, intanto ci siamo piazzati in una buona posizione”.

Foto: Lapresse