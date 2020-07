F1, Lewis Hamilton: “Grandissimo passo avanti per me dopo un weekend difficile, ottimo lavoro della squadra”

Lewis Hamilton concretizza in gara l’eccezionale prestazione di ieri in qualifica e conquista la prima vittoria stagionale imponendosi nettamente nel Gran Premio di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale di F1. Il fuoriclasse britannico non ha commesso alcun errore ed ha gestito la corsa senza problemi fin dalla partenza, mettendo in mostra poi un ritmo inarrivabile per la Red Bull di Max Verstappen e per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Il sei volte campione iridato, grazie al trionfo odierno, si porta a quota 85 vittorie in carriera (-6 dal record di Schumacher) e accorcia le distanze in classifica generale nei confronti del compagno di squadra Bottas, distante adesso 6 punti.

“Innanzitutto grazie al mio team e ai ragazzi della fabbrica. È un’annata davvero bizzarra ma è bello tornare qui a guidare e potersi esprimere a questo livello – sono le prime parole a caldo di Hamilton al termine della gara – La squadra ha fatto un ottimo lavoro a livello di strategia, siamo riusciti a tenere la macchina in strada evitando i cordoli e arrivando al traguardo. Sono grato di essere tornato al primo posto e onestamente mi sembra che sia passato tantissimo tempo dall’ultima volta, anche se in realtà è stato nell’ultima gara dell’anno scorso. Dopo un weekend difficile per me è davvero un grandissimo passo avanti. Io adoro i back to back, in questo caso ci sarà addirittura una terza gara consecutiva!”

