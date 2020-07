F1 oggi, GP Stiria 2020: orari prove FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 11 luglio, andranno in scena le qualifiche del GP di Stiria 2020, secondo round del Mondiale di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring le scuderie si prepareranno al time-attack nelle FP3 (ore 12.00), prima dell’appuntamento più importante a partire dalle 15.00.

Ci potrebbe però essere un elemento che potrebbe scompaginare la carte, ovvero il meteo. Sono previste, infatti, forti precipitazioni che potrebbero mettere a rischio l’agonismo in pista. Non si esclude, infatti, la cancellazione dell’attività dell’intera giornata. In questo caso le opzioni sono due:

1. Prendere in considerazioni i tempi delle FP2

2. Disputare le qualifiche domenica mattina, ma in questo caso andrebbe cambiato anche il programma delle altre categorie. Un aspetto non facile, tenendo conto delle difficoltà legate a un personale ridotto sul tracciato per il protocollo anti-Covid.

In questo contesto, la Red Bull ha messo in mostra dei grandi miglioramenti e il miglior crono nelle libere 2 dell’olandese Max Verstappen lo sta a testimoniare. L’olandese, costretto al ritiro per un problema elettrico nella prima uscita, vuol riscattarsi, contendendo lo scettro alle Mercedes, che sono sempre le favorite per la conquista della pole-position, con un Lewis Hamilton che però non ha trovato la giusta messa a punto.

PREVISIONI METEO GP STIRIA 2020: PIOGGIA AL 100%, POSSIBILI INONDAZIONI

E la Ferrari? Dopo l’opaca prestazione della settimana scorsa, la scuderia di Maranello ha introdotto alcuni aggiornamenti: nuovi fondo e ala anteriore. L’obiettivo è chiaro: far sì che il corpo vettura possa generare carico aerodinamico e quindi si possa ridurre l’incidenza delle ali, minimizzando la resistenza all’avanzamento. La Rossa, infatti, non potendo contare più sul super motore dell’anno scorso fatica tremendamente nelle zone di accelerazione pura e paga ancora molto nel confronto con gli avversari. Forse, se si dovessero disputare le qualifiche su asfalto bagnato, le due SF1000 del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel potrebbero avere dei vantaggi per la loro configurazione aerodinamica. Vedremo…

PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE DEL GP STIRIA 2020 F1

Sabato 11 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

COME VEDERE FP3 E QUALIFICHE DEL GP STIRIA 2020 F1 IN TV

La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO prevederà le differite di qualifiche e della gara alle ore 18.00. Le FP3 non saranno trasmesse quindi su TV8. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana a Spielberg (Austria).

TV A PAGAMENTO – FP3 e qualifiche saranno trasmesse in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le qualifiche e la gara del Gran Premio di Stiria in differita a partire dalle ore 18.00.

STREAMING – Le qualifiche potranno venire seguite in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e su Now TV (riservato sempre agli abbonati)

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di FP3 e qualifiche.

