Valtteri Bottas F1, GP Stiria 2020: “Voglio subito il bis! Abbiamo portato novità per evitare rischi con il cambio”

Valtteri Bottas appare sereno e carico nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio della Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno. Il pilota finlandese, vincitore del Gran Premio d’Austria della scorsa settimana, vuole confermare quanto di buono fatto nello scorso weekend, quando conquistò con pieno merito la pole position e la gara, davanti a Charle Leclerc e Lando Norris, con il compagno Lewis Hamilton relegato in quarta posizione.

Il nativo di Nastola ha iniziato la sua conferenza stampa parlando delle polemiche relative al suo ritorno a Montecarlo dopo la gara di domenica scorsa. Il numero 77 ha preferito glissare: “Ho ovviamente controllato che fosse permesso e, solamente dopo, l’ho fatto. Ad onor del vero non era tanto diverso dal rimanere a Spielberg, dato che ho frequentato solamente persone della mia bolla”.

Vittoria all’esordio in maniera impeccabile per Valtteri Bottas che, tuttavia, non ha avuto vita facile con una W11 eccezionale quanto fragile. “A quanto mi è stato detto siamo stati fortunati a concludere la gara. Abbiamo avuto problemi a livello di cambio e anche di surriscaldamento. Proprio per questo motivo le ultime fasi di gare le abbiamo vissute a scartamento ridotto e siamo stati fortunati a concludere senza problemi – racconta a Sky Sport – Ad ogni modo avremo a disposizione nuove componenti per far fronte a queste problematiche e le proveremo già da domani”.

L’ottimo avvio di campionato pone il finlandese in vetta alla classifica e pronto davvero a lottare per il titolo? “Una gara non significa niente, il calendario è ancora lunghissimo. Ovviamente vincere all’esordio è importante e cercherò di fare subito il bis in questo fine settimana. Il team sta lavorando sodo e la macchina sta dando ottime risposte per cui non ho pressione. Devo proseguire in questo modo e dare sempre il massimo”.

Foto: Lapresse