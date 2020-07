Carlos Sainz, GP Stiria 2020 F1: “Non penso alla Ferrari, tornerà ai vertici. McLaren ha fatto progressi”

Carlos Sainz si sta preparando per il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. Lo spagnolo, quinto settimana scorsa al Red Bull Ring, punta a salire sul podio dopo il terzo posto ottenuto dal compagno di squadra Lando Norris. L’alfiere della McLaren ha parlato alla vigilia dell’evento: “Non sono preoccupato, non sto pensando al 2021 o al 2022 – ammette motorsport.com – Onestamente non ho mai pensato a come sta andando la Ferrari ora e come potrà essere il prossimo anno. Sono sempre stati ai vertici della F1 e penso che ci torneranno quanto prima“.

Lo spagnolo ha proseguito: “Per ora sono molto contento di poter combattere con loro in pista, la McLaren ha fatto progressi e ritengo la crescita molto importante per questo team. È bello pensare di essere in battaglia con le Ferrari e vicini alle Red Bull. E così vale anche per la Racing Point, che pensavamo potesse essere molto avanti. È una bella sfida e me la sto godendo“.

Il figlio d’arte ha poi concluso: “Dobbiamo aspettare qualche altra pista per dare giudizi, al momento non so se i risultati siano realistici del tutto o meno. È presto per fare valutazioni. So che tutti aspettavano la prima gara dell’anno per vedere dove eravamo, ma siccome ci sono tracciati diversi prossimamente, è meglio aspettare a giudicare. In Ungheria avremo maggior carico aerodinamico e un disegno diverso del circuito, quindi aspettiamo“.

Foto: Lapresse