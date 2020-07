F1, orario qualifiche e programma 11 luglio: tv, streaming, guida Sky e TV8 GP Stiria 2020

Le prove libere odierne inaugurano il week-end del GP di Stiria, secondo round del Mondiale di F1 2020. Alle 15.00 di domani pomeriggio, sabato 11 luglio, i piloti ed i team si contenderanno la pole-position per la competizione di domenica. Settimana scorsa fu il finnico Valtteri Bottas ha siglare il miglior crono in 1:02.939. Sarà interessante vedere, se verrà abbassato il tempo stabilito dal pilota Mercedes, il nuovo record dell’impianto di Spielberg.

Con una nuova prestazione come quella di sette giorni fa, Bottas stabilirebbe il primato di pole a Spielberg, ma non nel GP di Austria. Ricordiamo infatti che le qualifiche di domani pomeriggio saranno valide per la prima edizione del Gran Premio di Stiria, la regione in cui si snodano i 4 chilometri e 318 metri del Red Bull Ring. Oltre ai tre turni che determinano la griglia di partenza di domenica, non dimentichiamo che domani mattina a partire dalle 12.00 è indetta la terza sessione di prove libere. Sessanta minuti consentiranno ai piloti ed alle squadre di preparare al meglio la prova pomeridiana.

La qualifica scatterà alle 15.00 italiane e verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207) o su Sky Sport Uno HD (canale 201). I due canali indicati offriranno il live delle FP3. TV8 (canale 121 di Sky o sul numero 8 del digitale terrestre) vi trasmetterà la differita della seconda qualifica del 2020 a partire dalle 18.00. SkyGo e NowTv offriranno lo spettacolo della massima formula in streaming a tutti gli abbonati. OA Sport vi proporrà la Diretta Live scritta delle prove libere e della qualifica.

GP STIRIA F1 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO QUALIFICHE

SABATO 11 LUGLIO

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche GP Stiria 2019 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

18.00 Differita su TV8

GP F1 STIRIA: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming su Sky Go e NowTV.

Differita qualifiche gratis e in chiaro su TV8 alle 18.00

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

