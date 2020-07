F1, Charles Leclerc penalizzato di 3 posizioni! Partirà 14°

Si conclude nel peggiore dei modi la giornata per Charles Leclerc e la Ferrari. Il monegasco, che non è andato oltre l’11° posto nel corso delle qualifiche del GP di Stiria del Mondiale 2020 di F1 tenutesi su pista bagnata, è finito sotto investigazione per aver ostacolato il russo dell’AlphaTauri Daniil Kvyat nella seconda sessione del time-attack e per non aver rispettato la control line in regime di bandiere rosse.

Ebbene, come riferisce Sky Sport, il monegasco è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza per aver ostacolato il russo e quindi partirà 14°. Nessuna conseguenza invece per l’altra segnalazione riferita alle bandiere rosse. Una zavorra ulteriore per il 22enne del Principato, già in difficoltà con la SF1000, assai poco performante quest’oggi nel time-attack sotto la pioggia, probabilmente anche per una scelta d’assetto in funzione della gara di domani che si disputerà su pista asciutta verosimilmente. Tuttavia, dover partire così arretrato non sarà semplice per Charles.

Il monegasco dovrà dunque inventarsi un nuovo colpo di teatro come già accaduto domenica scorsa. Non sarà semplice: servirà una rimonta furibonda, magari supportata da un pizzico di fortuna e dall’ingresso della Safety Car.

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA

Foto: LaPresse