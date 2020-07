F1, Alexander Albon: “Il nostro ritmo di gara è considerevole”

Alex Albon ha commentato la propria prestazione delle qualifiche del GP di Stiria, secondo round del Mondiale di F1 2020. Il portacolori di Red Bull scatterà dal sesto posto in griglia dopo aver siglato il crono di 1.21.011. Il thailandese non ha ammesso le proprie colpe l’errore commesso nel giro decisivo della Q3 ed ha affermato: ” È stato un mio errore, la pista si stava migliorando ed avremmo potuto essere in terza posizione”

Il giovane nativo di Londra guarda fiducioso alla Gran Premio di domani ed ha inoltre dichiarato: “Guardando al futuro, il nostro ritmo di gara è considerevole, come abbiamo visto la scorsa settimana. Dovremo essere intelligenti con la strategia poiché tutti sanno cosa aspettarsi domani dopo GP di sette giorni fa”.

Foto: LaPresse