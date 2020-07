F1, Alexander Albon: “Abbiamo provato cose nuove, alcune hanno funzionato”

Alexander Albon non ha brillato durante le prove libere del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. L’alfiere della Red Bull si è dovuto accontentare del settimo posto nella FP2 mentre il compagno di squadra Max Verstappen ha firmato il miglior tempo. Il thailandese, settimana scorsa protagonista di un contatto con Lewis Hamilton mentre era in lotta per il secondo posto, ha commentato così il suo venerdì: “Oggi è scattato in noi il nostro lato creativo e abbiamo provato alcune cose diverse rispetto alla scorsa settimana. Alcune modifiche hanno funzionato, altre no, quindi è una giornata dai due volti. Non sappiamo che tempo farà domani, quindi vediamo se riusciremo a guidare, perché qua quando piove arrivano spesso dei monsoni. Stasera lavoreremo come se fosse un venerdì qualunque, analizzeremo i dati in vista di domani. Alla fine della sessione ho spinto un po’ troppo in uscita di curva e ho perso il posteriore. Max è andato bene, si sente a suo agio con la macchina, quindi speriamo di poter imparare qualcosa dalla sua parte del garage e fare un passo in avanti”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse