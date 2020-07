F1, GP Stiria 2020: doppia investigazione per Charles Leclerc. Il monegasco rischia di essere penalizzato?

Piove sul bagnato, è il caso di dirlo, per la Ferrari e Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP di Stiria, secondo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring, le due Rosse del tedesco Sebastian Vettel e di Charles hanno concluso rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto, accusando distacchi importanti dal poleman Lewis Hamilton, e finendo alle spalle di vetture che fino all’anno scorso erano ampiamente più lente.

Situazione poi difficile per il 22enne del Principato, perseguito dagli stewards per due infrazioni presunte: la prima riguarda l’impedimento nei confronti dell’AlphaTauri del russo Daniil Kvyat in curva 9 e curva 10 e la seconda per il mancato rispettato della control line dopo l’esposizione della bandiera rossa, dovuta all’incidente dell’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

Loading...

Loading...

Il monegasco potrebbe rischiare una sanzione e vedersi ulteriormente arretrato in griglia di partenza? Il comunicato della FIA parla di un colloquio per le ore 18.00. Attendiamo novità.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse