F1, calendario 2020: ufficiale anche il GP di Russia dopo quello del Mugello!

Il Mondiale F1 2020 arricchisce il proprio calendario. Quest’oggi, infatti, sono arrivati gli annunci ufficiali del GP di Toscana al Mugello (11-13 settembre) e di Sochi, in Russia, (25-27 settembre). “Vogliamo ringraziare i promotori, le autorità nazionali, i team e la FIA per il loro duro lavoro e il supporto nel rendere possibili questi Gran Premi. Siamo lieti di annunciare che Mugello e Sochi faranno parte del calendario 2020 e vogliamo ringraziare tutti i nostri partner per il loro supporto nelle ultime settimane“, ha dichiarato il CEO di Liberty Media Chase Carey, aggiungendo: “Il Gran Premio di Russia è un momento importante della nostra stagione e non vediamo l’ora di tornare a Sochi a settembre. Siamo ugualmente entusiasti di vedere la gara di F1 per la prima volta al Mugello, un’occasione che segnerà il 1000° Grand Prix della Ferrari. Entrambe le gare saranno di grande aiuto per i fan“.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Sul tracciato russo sarà interessante capire che condizioni di temperature si troveranno, considerando il periodo. Tuttavia la F1 si aspetta una prova emozionante, che possa regalare qualcosa di speciale, augurandosi magari di poter avere il pubblico. La stessa speranza riguarda anche l’appuntamento in terra toscana, che avrà un valore particolare per il 1000° GP del Cavallino Rampante, come detto. Una pista stupenda quella in terra italiana, spesso teatro di sfide nel Motomondiale. Pertanto, le aspettative sono molto alte, visto che in Italia si disputeranno due prove consecutive: prima a Monza (4-6 settembre) e poi appunto al Mugello.

