F1, GP Stiria 2020: Antonio Giovinazzi sostituisce il cambio, partirà dall’ultima posizione

Antonio Giovinazzi ha dovuto sostituire il cambio sulla sua Alfa Romeo proprio a ridosso della partenza del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.10) sul circuito di Zeltweg. Il pugliese era andato a sbattere contro il muro nelle qualifiche di ieri, aveva perso il controllo della monoposto nella parte conclusiva del suo giro buono e si era dovuto accontentare della diciannovesima posizione. Questa operazione sulla vettura costerà una penalizzazione ad Antonio Giovinazzi, che dunque scatterà dal fondo dello schieramento: ventesimo posto per il nativo di Martina Franca, chiamato a effettuare una rimonta da record per provare a emulare l’eccellente nono posto ottenuto settimana scorsa sempre su questo tracciato in occasione del GP d’Austria.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse