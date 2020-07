F1, GP Stiria 2020: quali gomme sceglieranno i piloti? Le possibili strategie e gli pneumatici a disposizione

Alle ore 15.10 scatterà il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Si correrà sull’asciutto dopo le qualifiche di ieri sotto la pioggia, sabato pomeriggio i piloti sono stati costretti a utilizzare le gomme full wet e dunque oggi potranno scegliere con quali mescole partire. Pirelli ha messo a disposizione per correre sotto il sole: hard (C2, banda bianca), medium (C3, banda gialla), soft (C4, banda rossa).

Quale strategia adotteranno i piloti? Sulla carta gli uomini in lizza per la vittoria dovrebbero scattare con gli pneumatici più morbidi: le Mercedes di Lewis Hamilton (pole position) e Valtteri Bottas (quarto posto) ma anche la McLaren di Carlos Sainz (terzo) e le Renault di Esteban Ocon (quinto) e Daniel Ricciardo (ottavo) dovrebbero puntare sulla gomma rossa. Max Verstappen scatterà dalla seconda piazzola e potrebbe magari scegliere le medie come aveva fatto settimana scorsa, magari anche l’altra Red Bull di Alexander Albon si inventerà qualsiasi di particolare anche se è più probabile uno schema diversificato all’interno della scuderia austriaca.

E le due Ferrari? Sebastian Vettel parte dalla decima posizione, Charles Leclerc è addirittura quattordicesimo. Le Rosse sono chiamate a rimontare, la Scuderia di Maranello dovrà scegliere una strategia funzionale e aggressiva per provare a fare saltare il banco: partire con le medie e cercare una sosta ritardata oppure sfruttare il grip delle soft per operare dei sorpassi in partenza?

Cosa consiglia la Pirelli? Partenza con gomma soft, sosta tra 28° e 33° giro per poi montare la hard e andare fino al traguardo. Altra ipotesi è la partenza con gomme medie, che poi si può declinare in due varianti: sosta tra 30° e 35° giro per montare le soft, stop tra 24° e 30° giro per andare sulle hard e chiudere la gara. Chiaramente eventuali episodi di gara come incidenti e l’ingresso della safety car potrebbero fare saltare qualsiasi piano come successo settimana scorsa sempre al Red Bull Ring.

I treni di gomme a disposizione? Tutti i piloti (eccezion fatta per i due Williams) hanno 1 hard e 1 media (Russell e Latifi possono contare su due set “gialli”). La maggior parte degli uomini ha poi quattro treni di soft a parte Leclerc, Kvyat, Perez, Stroll, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen che ne hanno cinque.

