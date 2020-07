F1, Carlos Sainz: “Il giro veloce è consolatorio, potevo arrivare quinto”

Carlos Sainz ha timbrato il giro più veloce in gara durante il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio al Red Bull Ring. Lo spagnolo ha conquistato un discreto nono posto al volante della McLaren ma soprattutto si è messo in mostra firmando la tornata più rapida della corsa, anche se forse si aspettava di ottenere qualcosa in più dopo il terzo posto portato a casa nelle qualifiche di ieri sul bagnato. Il futuro pilota della Ferrari ha perso il confronto diretto col compagno di squadra Lando Norris (ottimo quinto) ma è parso comunque ampiamente soddisfatto nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo l’arrivo: “Sono stato fermo otto secondi al pit-stop, sono uscito nel traffico e poi ho distrutto tutta la gomma. Dopo è stata una gara molto lunga e difficile. Il giro veloce? Consolatorio, va bene ma oggi potevo arrivare al quinto posto come settimana scorsa“.

Foto: Lapresse