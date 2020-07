F1, Kimi Raikkonen: “Peccato, non ho potuto concludere il mio ultimo tentativo per la bandiera rossa”

Ancora un sabato di sofferenza per l’Alfa Romeo. Il team italo-svizzero non riesce a portare nessuna delle due vetture nella Q2, confermando come la C39 sia una vettura nata con qualche problema di troppo. Dopo un esordio concluso fuori pista per colpa di una gomma mal fissato, Kimi Raikkonen confidava in un secondo appuntamento di ben altro tenore al Red Bull Ring, ma anche le qualifiche del Gran Premio della Stiria 2020 di F1 si sono chiuse con pochi sorrisi.

Il quindicesimo tempo del finlandese non può certo essere un risultato sufficiente per un team che, fino ad un anno fa, aveva ben altre prestazioni. Il campione del mondo 2007, tuttavia, prova ad analizzare con razionalità cos’è successo oggi in pista e racconta anche come mai non è stato in grado di raggiungere la Q2. “È deludente uscire già nella Q1 perché oggi avevamo a disposizione una discreta velocità – spiega “Ice Man” al sito ufficiale dell’Alfa Romeo Racing – molto meglio della scorsa settimana, per esempio, ma alla fine non siamo riusciti a farcela lo stesso. Avevamo il potenziale per centrare un buon risultato ed i nostri tempi sembravano davvero interessanti. Stavo facendo dei crono di livello all’inizio della sessione ma ho trovato un po’ di traffico, non certo un colpo di fortuna. A quel punto non ho potuto fare che altro che tentare il tutto per tutto nel mio ultimo tentativo. Stavo migliorando, ma a quel punto la bandiera rossa mi ha impedito di finire il giro. Senza dubbio si tratta di un’opportunità sprecata, ma proveremo a recuperare più posizioni possibili domani in gara. Le condizioni saranno probabilmente diverse, con il sole e l’asciutto, per cui valuteremo la situazione e proveremo a dare il massimo”.

Foto: Lapresse