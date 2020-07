F1, Toto Wolff: “Non mi aspettavo la Ferrari così, soprattutto per il motore”

Giornata trionfale per la Mercedes a Zeltweg. Lewis Hamilton ha dominato la gara, mentre Valtteri Bottas nel finale è stato in grado di strappare la seconda posizione a Max Verstappen, completando così la doppietta. Normale che il team manager Toto Wolff sia raggiante. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Italia .

“Siamo contenti per questo risultato, ma dobbiamo anche continuare a lavorare sullo sviluppo della macchina, perché Budapest sarà una pista completamente diversa. Abbiamo fatto solamente due gare su diciotto, quindi dobbiamo tenere i piedi per terra. Un voto a Lewis Hamilton? Dico solo che ieri è stato stupendo perché non ho mai visto in Formula 1 un gap del genere, è stato come vedere un unicorno. Anche oggi ha fatto un lavoro fantastico”.

Interpellato in merito ai grattacapi generati dalla vettura, Wolff ha spiegato che “oggi abbiamo provato una soluzione diversa per il cambio, ma il problema con la sospensione si è ripresentato comunque. È un problema generato da questo circuito e dai cordoli di Zeltweg, però siamo soddisfatti del lavoro fatto e di aver portato le macchine al traguardo”

Dopodiché gli è stato domandato se la Mercedes si aspettava di dominare in questo modo. Il manager ha detto che “non ci aspettavamo di avere questo vantaggio. Abbiamo avuto test ottimi in febbraio, ma la temperatura era completamente diversa e il circuito anche rispetto a quelli con cui sarebbe cominciato il Mondiale. Per questo bisogna tenere i piedi per terra. Comunque in Formula 1 abbiamo sempre la sensazione che il nostro lavoro non sia mai abbastanza e che si debba continuare a spingere”.

Infine gli è stata posta la domanda da un milione di dollari, ovvero cosa pensa delle performance della Ferrari: “Oggi non abbiamo visto le performance della Ferrari. Vedremo a Budapest, che sarà un circuito diverso. Noi vorremmo lottare alla pari con Red Bull e Ferrari. Non mi piace vedere la Ferrari non competitiva. È un brand fenomenale, sono gente gentile e lavorano molto. Abbiamo bisogno di una Ferrari che vince le gare”.

Però, al di là di questo, dopo i test, se l’aspettava così indietro? “No, non me l’aspettavo così. Mi aspettavo una Ferrari un po’ diversa nel motore, ma così proprio no”.

Foto: La Presse