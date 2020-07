F1, Lando Norris: “Ho sofferto molto per l’aquaplaning, non avevo mai guidato sul bagnato in qualifica”

Si è conclusa con un buon sesto posto la qualifica del Gran Premio di Stiria 2020 di F1 per Lando Norris, il quale dovrà però scattare dalla nona piazzola in griglia di partenza a causa di una penalità di tre posizioni rimediata nella giornata di ieri durante le prove libere per un sorpasso in regime di bandiera gialla. Il giovane britannico della McLaren ha disputato per la prima volta una sessione di qualifica bagnata, dimostrandosi abbastanza veloce specialmente in Q1 e Q2 per poi farsi sorprendere nel tentativo finale del Q3 dal compagno di squadra Carlos Sainz (terzo).

“La Q1 e la Q2 non sono andate malissimo. Era solo una questione di abitudine a questa pioggia – ha detto Norris al termine delle qualifiche odierne – Ma la visibilità era la peggiore che potessimo avere: non si vedeva la macchina davanti. In Q3 ero nella posizione sbagliata e poi mi sono trovato dietro a una Renault, non so se fosse Ocon o Ricciardo. Avevo scarsissima visibilità e di conseguenza ho sofferto molto per l’aquaplaning. È stato molto difficile, ma anche bello, anche perché non avevo mai guidato una vettura di F1 sul bagnato in qualifica“. Il ventenne di Bristol sta guidando in condizioni fisiche non ideali per colpa di alcuni dolori alla schiena e al petto: “Non so esattamente quale sia il problema. Non è solo la schiena, ma è qualcosa che va più in profondità, che mi fa molto male in frenata e in curva, quando subisco la compressione dovuta alle forze G”.

Foto: LaPresse