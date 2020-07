Romain Grosjean F1, GP Stiria 2020: “Scioccati dalle scarse prestazioni del motore! Porteremo novità per i freni”

Romain Grosjean non ha usato troppi giri di parole per spiegare la difficile situazione in casa Haas, nel corso della video-conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio della Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno. Il pilota francese, che non ha concluso la gara d’esordio proprio come il suo compagno di scuderia Kevin Magnussen, ha analizzato la situazione della VF-20, una monoposto che presenta diverse criticità, specialmente a livello di Power Unit Ferrari.“Sin dai test invernali sappiamo che quando entriamo in modalità qualifica la prestazione non cresce tanto quanto l’anno scorso. Siamo sicuramente nei guai quando imbocchiamo i rettilinei. Le qualifiche di sabato scorso ci hanno letteralmente scioccato, non tanto la gara, ma quando c’è da piazzare il giro secco li sì che soffriamo in maniera particolare”.

Non solo motore. Le due Haas hanno ancora una volta messo in mostra problemi all’impianto frenante, tanto da causare il ritiro sia di Romain Grosjean, sia di Kevin Magnussen. Per questo motivo il team statunitense ha deciso di portare al Red Bull Ring diverse soluzioni che potrebbero andare a limare questo difetto e che saranno quindi testate in vista del Gran Premio della Stiria. “Abbiamo alcune novità che non vediamo l’ora di provare. Se non dovessero funzionare abbiamo comunque misure di emergenza che potremo mettere in atto. Ad ogni modo abbiamo voluto fare del nostro meglio con i mezzi a disposizione. Tutto ruota attorno al raffreddamento dei freni, ma non posso entrare troppo nel dettaglio”.

Le due monoposto, quindi, andranno in pista con configurazioni leggermente diverse tra di loro nel corso della FP1. “Vedremo se la prima scelta sarà quella giusta, altrimenti passeremo alla seconda – spiega Grosjean – In quel caso avremmo un lieve calo di prestazioni ma ci dovrebbe aiutare anche perchè, se ci dovessimo trovare nelle stesse condizioni di domenica scorsa, non potremmo concludere la gara. Se temo un’altra annata complicata? Beh, la possibilità c’è, ma dovremo fare il bilancio dopo le prime tre gare. Ad ogni modo non siamo partiti con basi solide, questo è certo”.

Foto: Lapresse