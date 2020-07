F1, GP Stiria 2020: “Un incubo Rosso”, i giornali stranieri non lasciano scampo alla Ferrari

Una domenica e un fine settimana da dimenticare per la Ferrari in Stiria, sede del secondo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring, le due Rosse sono uscite subito di scena per via dell’incidente “fratricida” tra il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel. Un crash causato da un errore grave di valutazione di Charles, che ha portato al ritiro di entrambe le monoposto. Un andamento negativo però non rappresentabile solo da quello che è accaduto in corsa, ma anche nelle qualifiche, dal momento che le due SF1000 del tedesco e del 22enne del Principato non erano andate oltre il decimo e quattordicesimo posto (penalità di 3 posizioni in griglia per Leclerc).

Riscontri deludenti che non sono sfuggiti ai media stranieri, che in modo diverso ma incisivo hanno descritto quanto è avvenuto. “Un incubo Rosso“, il titolo usato dal quotidiano spagnolo Marca, mentre AS: “Le Ferrari si buttano fuori“. L’importante testata francese L’Equipe parla di: “Fallimento evidente e scuderia in un tunnel la cui uscita si allontana giorno dopo giorno“. In terra britannica il Daily Mail evidenzia le parole del Team Principal Mattia Binotto: “Le scuse non sono sufficienti in momenti come questo. Sono deluso da me stesso e deluso per la squadra“.

Foto: LaPresse