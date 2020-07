VIDEO F1, GP Stiria 2020: highlights e sintesi prove libere. Verstappen davanti a tutti, la Ferrari si nasconde

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GP STIRIA F1 2020:

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Il pilota della Red Bull ha battuto l’intera concorrenza e potrebbe scattare dalla pole position se le qualifiche di domani venissero cancellate a causa dell’annunciata forte pioggia. L’olandese ha preceduto Valtteri Bottass (Mercedes) e Sergio Perez (Racing Point), soltanto sesto posto per Lewis Hamilton mentre le Ferrari non hanno puntato sul giro veloce col nuovo pacchetto di aggiornamenti: nona piazza per Charles Leclerc, Sebastian Vettel sedicesimo. Sopra il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere del GP di Stiria 2020.

Foto: Lapresse