F1, GP Stiria 2020: aggiornamenti della Ferrari. Nuova ala anteriore: cosa cambia per la Rossa? Tutti i vantaggi

La Ferrari ha portato una nuova ala anteriore per affrontare il GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend sul circuito di Zeltweg. Il Cavallino Rampante ha palesato importanti difficoltà tecniche settimana scorsa sempre al Red Bull Ring, Charles Leclerc è poi riuscito a inventarsi una magia e a conquistare il secondo posto nel GP d’Austria sfruttando i favorevoli episodi di gara ma la Scuderia di Maranello è consapevole che così non si può andare avanti e ha lavorato alacremente per portare dei nuovi aggiornamenti già durante questo fine settimana.

Oltre al nuovo fondo, pensato per ridurre il downforce e aumentare la velocità in rettilineo, nel paddock si è già vista una nuova ala anteriore. Come riporta it.motorsport.com, è cambiata la forma del profilo principale, dell’ultimo flap supplementare e del marciapiede all’esterno della paratia laterale. La nuova soluzione è più stretta e arcuata, anche il deviatore di flusso è differente perché attualmente è arcuato verso l’esterno e ha una sezione maggiorata mentre quello precedente era di forma triangolare. L’ultimo flap dell’ala, invece, ha una corda più corta per acccrescere l’effetto out wash. La Rossa intende ridurre la resistenza all’avanzamento per migliorare l’efficienza aerodinamica. Vedremo se e come questi aggiornamenti verranno utilizzati tra prove libere, qualifiche e gara con la speranza che i due piloti riescano a lottare per il podio senza dover sperare in problemi altrui.

Foto: Lapresse