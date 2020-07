VIDEO Daniel Ricciardo, l’incidente nelle FP2 del GP di Stiria di F1: Renault distrutta

Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Stiria 2020 per Daniel Ricciardo, protagonista quest’oggi di un brutto incidente al volante della sua Renault nel corso della seconda sessione di prove libere. Il pilota australiano, dopo aver raccolto un buon nono posto nelle FP1 mattutine, ha perso il controllo della macchina all’ingresso di curva 9 andando di conseguenza a sbattere violentemente contro le barriere nonostante la presenza della ghiaia e di una discreta via di fuga. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Daniel Ricciardo dopo un quarto d’ora della seconda sessione di prove libere del GP di Stiria 2020 di F1.

Loading...

Loading...

VIDEO INCIDENTE DANIEL RICCIARDO FP2 GP STIRIA

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse