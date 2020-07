F1 su TV8, programma GP Stiria 2020: orari gratis e in chiaro, guida completa

A meno di una settimana dal GP di Austria, la F1 resta a Spielberg e si prepara per la prima edizione del GP di Stiria. Le emozioni non mancheranno di certo in un week-end dove non è esclusa la possibilità di pioggia. Il Gran Premio di domenica, intitolato alla regione che ospita l’impianto di Zeltweg, vedrà i protagonisti della massima formula sfidarsi nei 71 giri previsti. C’è grande attesa per scoprire se verranno confermati i valori in campo dopo l’opening round di settimana scorsa. Il finlandese Valtteri Bottas, alfiere di Mercedes, si è aggiudicato la prima prova stagionale in una pista che lo ha già visto trionfare nel 2017.

TV8 proporrà in differita le qualifiche di sabato 11 luglio e la gara del giorno seguente. L’emittente è visibile sul canale 8 del digitale terrestre o sul 121 della piattaforma Sky. La programmazione per il week-end è prevista a partire dalle 18.00. Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, rispettivamente al canale 207 e 201 di Sky, trasmetteranno tutte le sessioni dalle prove libere. La FP1 sarà alle 11 ed inaugurerà il primo turno in pista del GP di Stiria. Alle 15 dello stesso giorno sono confermate le FP2, mentre alle 12.00 di sabato si svolgerà l’ultimo turno di libere. Alle 15.00 del 11 luglio i 20 protagonisti del Mondiale si contenderanno la seconda pole-position del 2020. Come accaduto nell’ultimo fine settimana, la prima edizione del GP di Stiria partirà alle 15.10. SkyGo e NowTv, riservate agli abbonati, permetteranno ai tifosi di vedere in streaming tutte le sessioni.

OA Sport sarà sempre con voi da venerdì a domenica con la diretta testuale.

PROGRAMMA E ORARI F1, GP STIRIA 2020

Venerdì 3 luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 4 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

18.00 – differita qualifiche su TV8

Domenica 5 luglio

15.10 GP di Stiria

18.00 – differita su TV8

DOVE VEDERE IL GP DI STIRIA 2020

Differita di qualifiche e gara su TV8 a partire dalle 18.00 (Canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky)

Diretta TV – Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Live streaming – SkyGo e su NowTV

.OA Sport offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero fine settimana del GP di Stiria.

