17.20 Egan Bernal: “Sono contento che non mi fa male la schiena, è la cosa più importante“.

17.18 Nibali ha tagliato il traguardo a 12’04” da Fortunato. Lo Squalo ora è fuori classifica: potrà avere più spazio per lanciarsi in fuga e giocarsi una tappa.

17.15 Ha alzato definitivamente bandiera bianca Vincenzo Nibali, staccatosi già a 6 km dalla vetta. “E‘ stata tutta la tappa tirata, sempre andatura molto alta impostata dall’Astana. Io non ero in giornata. Non saprei come cambierà ora il mio Giro. Non ho la gamba dei giorni migliori, vediamo“.

17.14 Per l’Italia oggi il bicchiere è mezzo pieno. E’ arrivata l’inattesa vittoria di tappa di Lorenzo Fortunato, un ragazzo di soli 25 anni. Caruso e Ciccone hanno limitato egregiamente i danni: non era per niente scontato. A inizio Giro chi avrebbe detto che avremmo avuto un italiano terzo ed uno settimo dopo lo Zoncolan? Noi, siamo sinceri, non ci avremmo mai creduto…

17.12 La nuova classifica generale:

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 58:30:47

2 5 ▲3 YATES Simon Team BikeExchange 1:33

3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:51

4 2 ▼2 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:57

5 4 ▼1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 2:11

6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:36

7 8 ▲1 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 3:03

8 7 ▼1 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 3:52

9 10 ▲1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:54

10 11 ▲1 BARDET Romain Team DSM 4:31

17.09 Bernal ha guadagnato 11″ su Yates, 39″ su Caruso e Ciccone, 46″ su Buchmann, 54″ su Carthy, 1’12” su Vlasov, 1’30” su Evenepoel.

17.08 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 100 80 5:17:22

2 TRATNIK Jan Bahrain – Victorious 40 50 0:26

3 COVI Alessandro UAE-Team Emirates 20 35 0:59

4 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 12 25 1:43

5 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 4 18 1:47

6 YATES Simon Team BikeExchange 15 1:54

7 BENNETT George Team Jumbo-Visma 12 2:10

8 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 10 2:18

9 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 8 2:22

10 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 6 ,,

11 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 5 ,,

12 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 4 2:27

13 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 3 2:29

14 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 2 2:37

15 BARDET Romain Team DSM 1 2:45

16 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 2:55

17 PEDRERO Antonio Movistar Team 3:07

18 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 3:11

19 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 3:13

20 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,,

21 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo ,,

22 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3:32

23 LAFAY Victor Cofidis, Solutions Crédits 4:04

24 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 4:19

25 NIEVE Mikel Team BikeExchange 4:26

26 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 4:31

27 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma ,,

28 PONOMAR Andrii Androni Giocattoli – Sidermec 4:52

29 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 5:37

30 BADILATTI Matteo Groupama – FDJ 5:39

31 REICHENBACH Sébastien Groupama – FDJ 5:41

32 VALTER Attila Groupama – FDJ ,,

17.05 Lo Zoncolan ha fatto danni. Bernal ha dimostrato di essere superiore. Simon Yates ha gettato la maschera, mostrandosi competitivo. Brutta botta per Vlasov ed Evenepoel, bruttissima per Foss e Valter, mentre Nibali è uscito di classifica. Bravissimi Caruso e Ciccone, hanno limitato egregiamente i danni.

17.03 Vlasov a 2’53”. Evenepoel a 3’11”.

17.03 Carthy arriva ora.

17.02 A 2’23” Caruso e Ciccone, va bene così! Hanno limitato i danni.

17.02 Bravo Ciccone, ha reagito!

17.02 Bernal salta Mollema e chiude addirittura 4° a 1’43”. Yates a 1’54”.

17.01 3° Covi a 58″.

17.01 BERNAL STACCA YATES! Se ne va tutto solo!

17.00 2° Tratnik a 27″.

17.00 IMPRESA PAZZESCA! Lorenzo Fortunato vince sullo Zoncolan! Prima vittoria in carriera da professionista e primo successo al Giro per la Eolo-Kometa!

17.00 Ultimi 100 metri, ormai è fatta per Lorenzo Fortunato!

16.59 La salita è talmente dura che ora Tratnik avanza a zigzag!

16.58 Vlasov ed Evenepoel in grande difficoltà! Caruso deve tenere duro, pensando al podio! Il siciliano si sta gestendo bene, senza andare alla deriva.

16.58 500 metri all’arrivo per Lorenzo Fortunato, ma Tratnik è vicino, circa 7-8″!

16.57 Yates si era nascosto sin qui in questo Giro d’Italia. Oggi ha calato la maschera. L’inglese e Bernal stanno guadagnando tanto! Dietro Buchmann e Martinez salgono in coppia, poco più indietro Caruso. Ciccone si è piantato.

16.56 ECCO SIMON YATES! Dal nulla scatta l’inglese! L’unico a rispondere è Egan Bernal!

16.56 Sta dando tutto Fortunato, 900 metri all’arrivo.

16.56 SI STACCA REMCO EVENEPOEL!

16.55 1,2 km all’arrivo per Fortunato. Ma questa salita non finisce mai…

16.54 C’è Buchmann a ruota di Bernal, poi Vlasov e Damiano Caruso.

16.53 Un tifoso stupido quasi fa cadere Lorenzo Fortunato, allucinante. Attenzione perché Tratnik è vicino.

16.53 Staccato Castroviejo, ora Daniel Martinez a fare il forcing per Bernal.

16.52 Si stacca anche Davide Formolo dal gruppetto maglia rosa.

16.52 Bellissima azione di Covi che si porta a 41″ da Fortunato, solo al comando. 1,5 km all’arrivo.

16.52 Adesso Ciccone risale il gruppo.

16.51 Stanno facendo fatica Evenepoel e Ciccone, che per ora reggono.

16.51 SI STACCA FOSS! Era il 9° della classifica generale…

16.49 Fortunato stacca Tratnik! Dietro Covi allunga su Oliveira, Bennett e Mollema! Italiani protagonisti per il successo di tappa, peraltro prestigiosissimo.

16.49 Damiano Caruso sempre a ruota di Vlasov.

16.48 Ciccone è abbastanza indietro, ma sta provando a risalire.

16.47 Sale a 53″ il vantaggio della coppia di testa sui più immediati inseguitori.

16.46 Si stacca Pello Bilbao, Damiano Caruso resta da solo. Ma ormai, a questo punto, contano solo le energie rimaste nelle gambe.

16.46 ULTIMI 3 KM! Pendenza media del 13% e massima del 27%! Auguri…

16.46 Ora è piuttosto importante il passo imposto dalla Ineos. Bernal potrebbe dare un’altra spallata a tutti…

16.45 Sempre 45″ di vantaggio per Tratnik e Fortunato su Bennett, Mollema, Covi e Oliveira. A 4’07” il gruppetto maglia rosa. Si è staccato Vincenzo Nibali.

16.44 4 km all’arrivo. Ora la nebbia avvolge i corridori…Sembra l’anticamera dell’Inferno.

16.43 Si stacca Narvaez, ora è Castroviejo a tirare il gruppetto degli uomini di classifica. La Ineos si conferma solidissima anche in salita…

16.42 Bernal e Vlasov sembrano i più brillanti, almeno visivamente. Gli altri sembrano boccheggiare. Abbastanza legnosa anche la pedalata di Ciccone, respira a fondo Caruso.

16.42 SALTA ANCHE ATTILA VALTER! Era 12° in classifica generale…E la salita più impegnativa deve ancora iniziare…

16.42 5 km all’arrivo. Tratnik e Fortunato hanno ben 46″ su Oliveira, Mollema, Covi e Bennett. A 4’35” il gruppetto maglia rosa.

16.41 Respira a bocca aperta Bernal, ma la pedalata del colombiano è agile.

16.40 Dunque oggi lo Squalo esce ufficialmente di classifica.

16.39 SI STACCA VINCENZO NIBALI! E mancano ancora 6 km per gli uomini di classifica…

16.38 Caruso a ruota di Vlasov, che a sua volta tallona Bernal: sono i primi tre della classifica generale. Più indietro Ciccone, Nibali e Yates.

16.37 6 km all’arrivo. Ricordiamo che gli ultimi 3000 metri avranno una pendenza media del 13% e massima del 27%. Lì, chi va in crisi, può perdere anche 2 minuti.

16.36 Ora è l’ecuadoriano Narvaez a tirare il gruppo maglia rosa, staccato 5’10” da Tratnik e Fortunato.

16.35 Nel gruppetto maglia rosa si sono parlati Ciccone e Caruso.

16.34 Fortunato va a riprendere Tratnik, ora una coppia al comando a 6,8 km dal traguardo.

16.34 Si stacca Gianni Moscon.

16.33 La maglia rosa voleva mangiare un gel energetico, ma gli è sfuggito di mano ed è caduto a terra.

16.33 Bernal ha piazzato la Ineos-Grenadiers davanti, ma il ritmo è molto regolare. Non stanno forzando.

16.32 Tratnik ha 7″ su Fortunato e 35″ su Oliveira, Bennett, Mollema e Covi. 7,5 km all’arrivo.

16.31 Ora si porta davanti la Ineos con un magistrale Gianni Moscon. Bernal ha con sé anche Narvaez, Castroviejo e Daniel Martinez, quest’ultimo 10° in classifica generale.

16.30 Fase di stallo. Tratnik al comando, al suo inseguimento Fortunato, ancora più indietro Oliveira, Covi, Mollema e Bennett. A 5’30” il gruppo maglia rosa, formato da circa 30 corridori.

16.28 Per ora bene Davide Formolo, si mantiene a ruota di Bernal.

16.28 Tratnik ha 12″ su Fortunato.

16.26 Ponomar perde contatto. Covi, Oliveira, Mollema e Bennett inseguono Tratnik e Fortunato. Il gruppo dei favoriti a 5’28” dalla vetta.

16.25 10 km all’arrivo. Aspettiamoci gli attacchi degli uomini di classifica negli ultimi 3 km, i più duri.

16.24 Fortunato si lancia tutto solo all’inseguimento di Tratnik.

16.24 Mollema e Bennett si stanno gestendo con esperienza, salendo con il proprio passo.

16.23 Ponomar e Covi partono al contrattacco.

16.22 Tratnik ha già guadagnato 13″ sui primi inseguitori. Per ora Mollema e Bennett lasciano fare. A 6’07” il gruppo maglia rosa, sempre con l’Astana davanti.

16.21 Vedremo ora se qualcuno avrà il coraggio di provare ad attaccare Bernal.

16.20 Primo allungo davanti da parte dello sloveno Tratnik.

16.19 6’24” il vantaggio della fuga. Anche il gruppo maglia rosa sta iniziando la salita dello Zoncolan, sempre tirato dall’Astana di Vlasov.

16.18 Damiano Caruso può contare su un solo gregario, ma di spessore: lo spagnolo Pello Bilbao.

16.18 Nibali e Ciccone sono a centro gruppo, mentre risale Simon Yates. Anche Evenepoel ben piazzato.

16.16 Assisteremo dunque ad una tappa nella tappa. Da una parte i fuggitivi che si giocheranno il successo parziale; dall’altro lo scontro frontale tra gli uomini di classifica.

16.15 E chiaramente si stacca anche Jacopo Mosca dopo aver dato tutto per Mollema.

16.14 Si stacca subito Affini, che ha terminato il proprio lavoro per Bennett.

16.13 6’22” per i fuggitivi, quasi impensabile credere che il gruppo principale vada a riprenderli tutti. Mollema e Bennett sono corridori di classe, saranno loro a giocarsi la tappa, almeno sulla carta.

16.12 INIZIA IL MONTE ZONCOLAN! E’ proprio il caso di dire: “Scatenate l’inferno!”.

La presentazione dell’undicesima tappa – I tratti in sterrato di oggi – Il percorso della seconda settimana – La cronaca della decima tappa – Tutte le classifiche – Chi può vincere il Giro e chi è fuori – Il borsino dei favoriti dopo la prima settimana

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2021: la Perugia-Montalcino, di 162 chilometri. Denominata Wine Stage di questa edizione della Corsa Rosa, la frazione odierna è contraddistinta da un percorso impegnativo con un’altimetria che presenta quasi 2500 metri di dislivello, con 4 settori di sterrato che complessivamente propongono 35 chilometri di strade bianche negli ultimi 70.

Il primo settore di ‘strade bianche’ sarà quello di Torrenieri al chilometro 93,2. Superati Buonconvento e Bibbiano, si incontrerà il secondo settore sterrato di Castiglion del Bosco (km 110), nonché traguardo volante, che presenta un passaggio a livello prima di attraversare il torrente Ombrone. Successivamente andrà affrontata la doppia scalata al Passo del Lume Spento, GPM di terza categoria quasi tutto in sterrato, che verrà affrontato da due versanti diversi. Il primo misura 13 chilometri al 3,6% con punte del 16% nella sua prima parte; tutto su strade bianche sino all’ultimo chilometro prima dello scollinamento.

Si scenderà dunque su Montalcino e alle porte della città si svolterà per Castelnuovo dell’Abate, dove si trova il secondo traguardo volante, prima degli ultimi due settori sterrati. Dopo Tavernelle la strada salirà marcatamente fino a ritrovare il GPM del Passo del Lume Spento con i suoi 9,3 chilometri al 4,6% con picchi del 12% nella parte conclusiva su asfalto, per poi raggiungere quindi l’arrivo.

In questa giornata da Classica, l’Italia potrebbe giocarsi delle ottime chance con grandi esperti del calibro di Davide Formolo (UAE Team Emirates) e il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 Alberto Bettiol (EF Education Nippo). Il primo, tra l’altro, è a poco più di un minuto di ritardo dalla vetta della generale comandata da Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Bettiol invece, si è presentato alla Corsa Rosa con una bella condizione specialmente in salita, che mixata alla sua grande capacità da finisseur, sulle strade di casa, potrebbe risultare la chiave vincente del giorno.

E che dire dello stesso Bernal, che proprio all’ultima Strade Bianche ha ottenuto un terzo posto che, in prospettiva odierna , fa tremare molti dei suoi avversari per la maglia rosa che difficilmente riusciranno a distanziarlo. Dunque Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) dovranno stare allerta.

Parlando di altri finisseur del giorno, non va assolutamente escluso il trionfatore di Foligno Peter Sagan (Bora-hansgrohe) se non gli azzurri Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) e Fabio Felline (Astana-Premier Tech).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’undicesima tappa dalle ore 12.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse