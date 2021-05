Oggi, lunedì 24 maggio, andrà in scena la tappa più attesa del Giro d’Italia 2021, la frazione regina da Sacile a Cortina d’Ampezzo. Con i suoi 212 chilometri, la giornata odierna propone la bellezza di 5700 metri di dislivello suddivisi fra tre ascese che hanno fatto la storia della Corsa Rosa: Passo Fedaia, Passo Pordoi e Passo Giau. Adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questa sedicesima tappa, il percorso, i favoriti e il relativo programma.

PERCORSO TAPPA DI OGGI SACILE-CORTINA D’AMPEZZO

Praticamente dalla partenza non si potrà più star tranquilli. Si salirà al Cansiglio attraverso il Passo de La Crosetta (km 25) da Vittorio Veneto. Questo è un GPM di prima categoria di 11,6 chilometri al 7,1% con punte dell’11%. Un centinaio di chilometri di saliscendi e gallerie porterà alla parte decisiva del giorno. Prima del gran finale ci saranno i due traguardi volanti del giorno: Agordo al chilometro 90,9, e Sottoguda al chilometro 119.

Da qui si salirà verso Montagna Pantani di questo Giro, il Passo Fedaia, di 14 chilometri al 7,6% con picchi del 18%. Neanche il tempo di scendere che si risalirà verso la Cima Coppi di questa edizione, il Passo Pordoi, a 2239 metri, con 11,8 chilometri al 6,8% e punte del 10%. Non è finita qui: discesa, breve tratto di fondovalle e l’ultima asperità, il Passo Giau, durissimo, con 9,9 chilometri al 9,3%, massimo al 14%. Occhio anche alla discesa che porterà alla Perla delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo, la città che ospiterà nel 2026 le Olimpiadi Invernali.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Largo agli uomini di classifica per la frazione regina e più spettacolare di questo Giro. La maglia rosa Egan Bernal e tutta la sua Ineos Grenadiers avranno l’occasione di dimostrare ancora una volta di essere i padroni indiscussi di questa edizione. Il colombiano e la corazzata britannica peró, non dovranno minimamente sottovalutare il meteo, che non promette nulla di buono, e le numerose discese che faranno un’ulteriore selezione oltre alle ascese mostruose del giorno.

Per quanto riguarda gli avversari, il secondo della generale Simon Yates (Team BikeExchange), passando per Damiano Caruso (Bahrain Victorius), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), sino al quinto, Hugh Carthy (EF Education Nippo), sono distanziati da pochissimi secondi l’uno dall’altro, che in un tappone come quello odierno significano davvero poco. Potrebbe succedere di tutto.

Attesi ad una prova di forza anche Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), che però potrebbe temere un po’ le discese del giorno, e Romain Bardet (Team DSM), uno dei più abili del gruppo su questi tracciati. Da non sottovalutare il giovanissimo Tobias Foss (Jumbo-Visma) e il più esperto Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

ORARI, TV

Questa sedicesima tappa prenderà il via alle ore 10.50 e terminerà intorno alle ore 17.30. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 09.50 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 10.50 da Prima Diretta, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 10.45. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 10.30.