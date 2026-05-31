CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Roma si sblocca Jonathan Milan! Battuto Giovanni Lonardi
Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada vede andare in archivio anche la ventunesima ed ultima tappa, con partenza ed arrivo a Roma dopo 131 km: nella frazione conclusiva la volata di gruppo viene vinta da Jonathan Milan (Lidl – Trek).
Alle sue spalle un altro italiano, Giovanni Lonardi, del Team Polti VisitMalta, mentre completa il podio di tappa il transalpino Paul Penhoët, della Groupama – FDJ United. Quarta posizione per il neerlandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), quinto l’estone Madis Mihkels (EF Education – EasyPost).
Sesta posizione per l’australiano Jensen Plowright (Alpecin – Premier Tech), che precede il danese Tobias Lund Andersen (Decathlon CMA CGM Team), settimo, il neozelandese Corbin Strong (NSN Cycling Team), ottavo, il belga Toon Aerts (Lotto Intermarché), nono, e l’azzurro Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team), decimo.
ORDINE D’ARRIVO GIRO D’ITALIA DI OGGI (21A TAPPA)
1 Milan Jonathan Lidl-Trek 180 03:05:50
2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 130 + 00
3 Penhoët Paul Groupama-FDJ United 95 + 00
4 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 80 + 00
5 Mihkels Madis EF Education-EasyPost 60 + 00
6 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 45 + 00
7 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team 40 + 00
8 Strong Corbin NSN Cycling Team 35 + 00
9 Aerts Toon Lotto-Intermarché 30 + 00
10 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 25 + 00
11 Magnier Paul Soudal Quick-Step 20 + 00
12 Malucelli Matteo XDS Astana Team 15 + 00
13 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 10 + 00
14 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious 5 + 00
15 Aular Orluis Movistar Team 2 + 00
16 Segaert Alec Bahrain Victorious + 00
17 Marcellusi Martin Bardiani-CSF 7 Saber + 00
18 García Cortina Iván Movistar Team + 00
19 Donaldson Robert Team Jayco-AlUla + 00
20 Silva Thomas XDS Astana Team + 00
21 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 00
22 Morgado António UAE Team Emirates-XRG + 00
23 González David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 00
24 van Dijke Mick Red Bull-BORA-hansgrohe + 00
25 Livyns Arjen XDS Astana Team + 00
26 Sheffield Magnus Netcompany INEOS Cycling Team + 00
27 Magli Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 00
28 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 00
29 Stannard Robert Bahrain Victorious + 00
30 Rota Lorenzo Lotto-Intermarché + 00
31 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 00
32 Bayer Tobias Alpecin-Premier Tech + 00
33 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 00
34 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team + 00
35 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team + 00
36 Hirt Jan NSN Cycling Team + 00
37 Arensman Thymen Netcompany INEOS Cycling Team + 00
38 Warbasse Lawrence Tudor Pro Cycling Team + 00
39 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team + 00
40 Bernal Egan Netcompany INEOS Cycling Team + 00
41 Barthe Cyril Groupama-FDJ United + 00
42 Milesi Lorenzo Movistar Team + 00
43 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team + 00
44 Walscheid Max Lidl-Trek + 00
45 Mullen Ryan NSN Cycling Team + 00
46 Sevilla Diego Team Polti VisitMalta + 00
47 Price-Pejtersen Johan Alpecin-Premier Tech + 00
48 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 00
49 Gee-West Derek Lidl-Trek + 00
50 Turner Ben Netcompany INEOS Cycling Team + 00
51 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 00
52 de la Cruz David Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 00
53 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step + 00
54 Eulalio Afonso Bahrain Victorious + 00
55 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 00
56 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 00
57 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team + 00
58 Rutsch Jonas Lotto-Intermarché + 00
59 López Martin XDS Astana Team + 00
60 Bouwman Koen Team Jayco-AlUla + 00
61 Barta William Tudor Pro Cycling Team + 00
62 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 00
63 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 00
64 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility + 00
65 Moscon Gianni Red Bull-BORA-hansgrohe + 00
66 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech + 00
67 Kulset Johannes Uno-X Mobility + 00
68 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta + 00
69 Christen Jan UAE Team Emirates-XRG + 00
70 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team + 00
71 Bettiol Alberto XDS Astana Team + 00
72 Mas Enric Movistar Team + 00
73 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets + 00
74 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS Cycling Team + 00
75 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 00
76 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 00
77 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 00
78 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta + 00
79 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team + 00
80 van Gestel Dries Soudal Quick-Step + 00
81 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team + 00
82 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech + 00
83 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 00
84 Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 00
85 Huens Axel Groupama-FDJ United + 00
86 Rojas Vicente Bardiani-CSF 7 Saber + 00
87 Oliveira Nelson Movistar Team + 00
88 Smith Dion NSN Cycling Team + 00
89 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta + 00
90 Schultz Nick NSN Cycling Team + 00
91 Poels Wout Unibet Rose Rockets + 00
92 Rubio Einer Movistar Team + 00
93 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 00
94 Gualdi Simone Lotto-Intermarché + 00
95 Tsvetkov Nikita Bardiani-CSF 7 Saber + 00
96 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 00
97 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 00
98 Haig Jack Netcompany INEOS Cycling Team + 00
99 Swift Connor Netcompany INEOS Cycling Team + 00
100 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step + 00
101 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike + 00
102 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike + 00
103 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike + 00
104 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike + 00
105 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike + 00
106 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 00
107 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 00
108 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta + 00
109 Tarozzi Manuele Bardiani-CSF 7 Saber + 00
110 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team + 00
111 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 00
112 Leknessund Andreas Uno-X Mobility + 00
113 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team + 47
114 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team + 47
115 Naberman Tim Team Picnic PostNL + 47
116 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 47
117 van den Broek Frank Team Picnic PostNL + 47
118 Kopecky Matyas Unibet Rose Rockets + 57
119 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets + 57
120 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek + 57
121 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 01:04
122 Consonni Simone Lidl-Trek + 01:04
123 Sobrero Matteo Lidl-Trek + 01:04
124 Hatherly Alan Team Jayco-AlUla + 01:04
125 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:23
126 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:23
127 Turconi Filippo Bardiani-CSF 7 Saber + 01:23
128 Bais Mattia Team Polti VisitMalta + 01:23
129 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 01:23
130 Lopez Juan Pedro Movistar Team + 01:23
131 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta + 01:23
132 Dversnes Fredrik Uno-X Mobility + 01:42
133 Ulissi Diego XDS Astana Team + 01:56
134 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step + 01:56
135 Zana Filippo Soudal Quick-Step + 01:56
136 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 01:56
137 Ganna Filippo Netcompany INEOS Cycling Team + 01:56
138 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 01:56
139 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 01:56
140 Cavagna Remi Groupama-FDJ United + 02:34
141 Rolland Brieuc Groupama-FDJ United + 02:34
142 Kubis Lukas Unibet Rose Rockets + 02:39
143 Kench Josh Groupama-FDJ United + 02:39
144 Jacobs Johan Groupama-FDJ United + 02:39
145 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team + 02:52
146 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 02:57
147 Barguil Warren Team Picnic PostNL + 03:09
148 Rochas Rémy Groupama-FDJ United + 03:09
149 Kopecky Tomas Unibet Rose Rockets + 03:09
150 Vergallito Luca Alpecin-Premier Tech + 04:41
151 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets + 04:54
DNS Flynn Sean Team Picnic PostNL