La classe ed il coraggio non sono mai mancati, non li scopriamo di certo oggi. Gli anni passano, gli avversari crescono e la fatica si fa sentire: Vincenzo Nibali però ha deciso ancora di non arrendersi. Nonostante la fortuna non sia dalla sua parte, con l’infortunio al polso arrivato alla vigilia di questo Giro d’Italia.

Lo Squalo ha perso qualche secondo di troppo nelle prime undici tappe, nelle quali non poteva ovviamente essere al top della forma, visto lo stop forzato nel momento più importante della sua preparazione verso la Corsa Rosa. Nonostante tutto il capitano della Trek-Segafredo è stato fondamentale supporto per Giulio Ciccone, fino ad ora uomo di classifica della compagine americana.

Impossibile immaginare però un Nibali anonimo in un Grande Giro. Già da oggi è arrivata la risposta: nella frazione molto dura (oltre 4000 metri di dislivello) arrivata in quel di Bagno di Romagna il siciliano ha voluto mettere un primo timbro. Ha attaccato prima in salita assieme al compagno Ciccone, poi, ripreso dalla Ineos Grenadiers, non si è fermato ed è ripartito in discesa, guadagnando una manciata di secondi.

Il distacco dalla vetta e dal podio è già molto ampio (13ma posizione in classifica a 4’04” dalla Maglia Rosa), ma Nibali proverà sicuramente ad inventarsi qualcosa nella seconda parte della Corsa Rosa sulle grandi montagne. Una variabile impazzita sulle Alpi: cercherà sicuramente di entrare nelle fughe e di provare a ribaltare le carte in tavola, con Ciccone che potrà sfruttare sicuramente il suo lavoro.

