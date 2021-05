Giornata infernale al Giro d’Italia con il percorso dalla sedicesima tappa completamente stravolto a causa del preannunciato maltempo sulle Dolomiti. Doveva essere la tappa regina della Corsa Rosa ed invece c’è stata la cancellazione del Passo Fedaia e del Passo Pordoi, trasformando una tappa di 212 km con 5700 metri di dislivello complessivo ad una di 153 km e con 3600 metri di dislivello.

Una frazione che può sicuramente portare a grandi scossoni nella classifica generale, con i big in lotta per la maglia rosa che si daranno battaglia. Egan Bernal vuole certificare la sua leadership ed il suo principale rivale pare essere il britannico Simon Yates, ma l’inizio di tappa del corridore della Bike Exchange non è stato dei migliori.

Infatti Yates è caduto insieme ad altri compagni lungo la discesa della Crosetta. Per fortuna il capitano della Bike Exchange non ha riscontrato conseguenze ed è rientrato in gruppo. Un inconveniente che il britannico avrebbe certamente evitato ed uno sforzo ulteriore per il secondo in classifica generale, che deve recuperare a Bernal un minuto e trentatré secondi.

