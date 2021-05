Iniziano le grandi montagne oggi al Giro d’Italia 2021 con la Cittadella-Monte Zoncolan, la quattordicesima frazione di quest’edizione della Corsa Rosa. Il grande favorito per il successo in vetta al Mostro della Carnia, che quest’anno verrà affrontato dal versante di Sutrio, come nel 2003, è la maglia rosa Egan Bernal (Ineos). Il colombiano, per ora, è stato il può forte in salita e potrebbe provare a fare un altro passo verso il successo finale del Giro.

I suoi avversari più temibili, sulla carta, sono i britannici Hugh Carthy (EF Education-Nippo) e Simon Yates (BikeExchange), ambedue molto adatti a erte dalle pendenze proibitive come lo Zoncolan. Carthy, l’anno scorso, ha domato l’Angliru, la salita più dura di Spagna. Yates, invece, nel 2018, venne staccato sullo Zoncolan, in quell’occasione affrontato dal più impegnativo versante di Ovaro, dal solo Chris Froome.

Sarà una tappa fondamentale anche per l’enfat prodige Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Dopo la crisi patita sugli sterrati di Montalcino, il belga potrebbe affondare definitivamente sulle rampe del Mostro della Carnia. Se, però, così non fosse, Evenepoel diventerebbe un brutto cliente per tutti. Durante la scorsa estate, infatti, Remco ha battuto nettamente corridori come Mikel Landa, Richard Carapaz e Esteban Chaves sul durissimo Picon Blanco, ascesa affrontata alla Vuelta a Burgos.

In casa Italia le carte principali saranno Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Quest’ultimo, in particolare, dopo la crisi di Montalcino, cerca risposta in questa frazione. L’abruzzese, infatti, non può permettersi un altro passo falso e deve sfornare una grande prestazione per tornare in corsa per la top-5 della classifica generale.

I FAVORITI DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

***** Egan Bernal

**** Simon Yates, Hugh Carthy

*** Remco Evenepoel, Alexander Vlasov, Emanuel Buchmann

** Damiano Caruso, Daniel Martin, Tobias Foss, Joao Almeida, Daniel Martinez, Romain Bardet, Giulio Ciccone

* Alexander Cepeda, Pello Bilbao, Matteo Fabbro, Felix Grossschartner, Ruben Guerreiro, Simon Carr, Lorenzo Fortunato, Attila Valter, Rein Taaramae, Nick Schultz, Einer Rubio, Antonio Pedrero, Jai Hindley, Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Bauke Mollema

Foto: Lapresse