Un gradino sopra tutti gli altri, forse anche due. Egan Bernal ha lasciato, forse definitivamente, da parte tutti i dubbi che aveva avuto negli ultimi mesi e alla vigilia del Giro d’Italia 2021: il colombiano è tornato quello di una volta, tra i più forti scalatori del circuito World Tour.

I primi segnali erano arrivati all’inizio di quest’anno, ma mancavano le conferme. Nel momento decisivo, sin dalla partenza di questa Corsa Rosa, il capitano della Ineos Grenadiers ha dimostrato al mondo intero di non aver vinto assolutamente per caso il Tour de France del 2019. I problemi alla schiena ormai sono un lontano ricordo: il colombiano è davvero formidabile in questi giorni e sta facendo la differenza appena la strada inizia a salire.

Dopo la prorompente vittoria a Campo Felice oggi è arrivata la spettacolare doppietta, in Maglia Rosa, esibita davanti al pubblico di Cortina d’Ampezzo. Lo scatto sul Passo Giau ha fatto capire a tutti gli avversari che, almeno in questo momento, c’è poco da fare. Ad uno ad uno hanno preferito non seguire la ruota del leader della classifica, salendo del proprio passo.

Andando a fare un confronto, in ogni caso poco attendibile (ci vorrebbe un confronto diretto con entrambi al top della forma), l’unico che in salita sembra essere di questo livello è l’altra giovane stella del ciclismo internazionale, lo sloveno Primoz Roglic.

Foto: Lapresse