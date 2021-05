Dopo undici secondi posti, Giacomo Nizzolo si è finalmente sbloccato al Giro d’Italia. Il campione d’Europa, con uno sprint portentoso, si è imposto nell’odierna Ravenna-Verona, tredicesima frazione dell’edizione 2021 della Corsa Rosa. Per il lombardo questo è il secondo trionfo stagionale dopo quello ottenuto a febbraio al GP de Almeria. Sostanzialmente, oggi, Nizzolo ha interrotto un digiuno che durava da oltre tre mesi.

La vittoria odierna di Giacomo, peraltro, è stata tutto fuorché banale. Lo sprinter milanese, infatti, è partito molto lungo, ha letteralmente superato a doppia velocità Gaviria, ha ripreso Affini che aveva provato la stoccata da finisseur e l’ha saltato a pochi metri dal traguardo. Nessun altro velocista, invece, è riuscito a superare il mantovano della Jumbo-Visma, a testimonianza del numero fatto dal campione d’Italia e d’Europa.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giacomo, ai microfoni di Eurosport, dopo il successo odierno: “Stamattina mi ero detto che l’obiettivo era il secondo posto” – scherza lo sprinter milanese – “Evidentemente ha portato fortuna. Scherzi a parte, sono davvero super contento di questo trionfo. Nel finale sono partito lungo perché non volevo rimanere bloccato in gruppo. Anche la mia squadra ha lavorato già lontano dal traguardo poiché nel finale c’erano molte curve ed era meglio rimanere sempre nelle prime posizioni. Quando Affini è scattato, non ho potuto fare altro che seguirlo e cercare di saltarlo il prima possibile. Comunque deve fargli i complimenti per l’azione che ha fatto. Non credo che, oggi, il mio valore come corridore sia cambiato, ma questo successo significa veramente tantissimo per me. Non potrei essere più felice di così“.

Foto: Lapresse