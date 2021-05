“Sicuramente Nibali può pensare di vincere una tappa. E’ chiaro che per un campione come lui la classifica sia sempre nella testa. Ma ora credo possa avere la libertà per giocarsi una tappa, che sia domani o nel fine settimana. Ha buone chance per giocarsi le sue carte“. A parlare è Luca Guercilena, il general manager della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai dopo la quindicesima frazione del Giro d’Italia 2021.

Dopo due settimane nell’ombra, percorse più da gregario che da capitano, Vincenzo Nibali è definitivamente uscito di classifica ieri, nella tappa che portava in vetta al Monte Zoncolan. Una crisi netta, oltre 10′ accusati dai migliori e la conferma che, oltre alla giornata no, ha influito su queste prestazioni sicuramente l’infortunio arrivato alla vigilia della partenza della Corsa Rosa, una caduta che è costata la rottura del polso al siciliano.

Ora gli obiettivi sono sicuramente ridimensionati per lo Squalo, che in ogni caso non vorrà terminare il Giro da assoluta comparsa. Già qualche giorno fa, in quel di Bagno di Romagna, ha lanciato i primi segnali, attaccando in discesa. Nibali tenterà sicuramente qualche azione per provare a giocarsi almeno un successo parziale.

Quali sono le opportunità migliori? In questa ultima settimana sono molte le frazioni con il percorso ideale per le caratteristiche del vincitore del Tour de France 2014. A partire da domani, con l’arrivo a Cortina d’Ampezzo subito dopo il Passo Giau: una discesa conclusiva che potrebbe vedere ancora lo Squalo pennellare le curve alla sua maniera.

