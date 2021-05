Edoardo Affini beffato negli ultimi metri della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021 da Giacomo Nizzolo. Il ciclista della Jumbo Visma ha provato a far saltare il banco con un’azione da finisseur sul traguardo di Verona ma la volata del campione europeo in carica è stata esaltante, il 24enne nativo di Mantova si è dovuto accontentare della seconda piazza.

Un buon risultato per Affini che lascia comunque l’amaro in bocca per come è arrivato. “Non avevamo pianificato l’attacco ma stavo lavorando per Dylan, ma a un certo punto non ho visto nessuno dietro di me. Non sapevo cosa stesse succedendo, ma ci ho provato“.

Per Affini quella di oggi è stata una tappa speciale e non solo per il secondo posto conquistato: “Sono ancora confuso e non so se essere orgoglioso o deluso. È stato un giorno speciale per me perché abbiamo attraversato la mia città natale e qui a Verona sono cresciuto come ciclista. Non avrei mai pensato che questa tappa potesse finire così“.

Il ciclista della Jumbo Visma ha confermato una volta di più le sue grandi qualità atletiche, con l’obiettivo di tornare a essere protagonista nel proseguo della Corsa Rosa.

Foto: LaPresse