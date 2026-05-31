FINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi, il Giro è di Vingegaard

Delusioni su delusioni, anche qualche critica. Finalmente in chiusura arriva la festa in casa Jonathan Milan: l’azzurro della Lidl-Trek domina la volata di Roma, nell’ultima tappa del Giro d’Italia e si prende il successo che tanto attendeva. Quarta vittoria in carriera nella gara di casa per il friulano, quarto successo tricolore in questa Corsa Rosa. A festeggiare è anche Vingegaard che in rosa va a salutare la famiglia e a breve riceverà il Trofeo Senza Fine.

Prima parte di gara ovviamente dedicata alle foto e alle passerelle per i migliori della classifica generale, con ovviamente la Visma | Lease a Bike protagonista con Jonas Vingegaard in Maglia Rosa ed una nuova divisa in nero per la compagine vincitrice di questo Giro.

Entrati nel circuito conclusivo sono iniziati gli scatti. I primi a provarci Ben Turner (Netcompany INEOS) e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta), successivamente, dopo il KM Red Bull vinto da Igor Arrieta, hanno tentato la sortita Rémy Rochas (Groupama – FDJ United) e Tobias Bayer (Alpecin – Premier Tech). A tre tornate dal termine altro attacco per un quartetto: Rochas, già avanti prima, ha dato tutto per lanciare il proprio compagno Rémi Cavagna al quale si sono aggregati Matteo Sobrero (Lidl – Trek) e Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike).

Penultima tornata nella quale si è addirittura spezzato il gruppo: all’attacco un devastante Filippo Ganna, con alla ruota due gregari di lusso per i velocisti come Matteo Sobrero e Jasper Stuyven. I tre, guidati dal fenomeno delle cronometro italiane, sono stati raggiunti a tre chilometri dall’arrivo dal gruppo lanciato verso lo sprint.

Alla Soudal-QuickStep è mancata la figura di Stuyven per preparare lo sprint e sono mancate in generale le gambe di Paul Magnier. A lanciare lo sprint a 200 metri dall’arrivo è stato un devastante Jonathan Milan: questa volta non ce n’è stata per nessuno, tutta la rabbia dell’azzurro in strada e una vittoria arrivata quasi per distacco. Seconda posizione per un altro azzurro, Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), poi Paul Penhoët

(Groupama – FDJ United).