E’ in programma oggi una delle tappe più particolari del Giro d’Italia 2021, vale a dire la Grado-Gorizia di 147 chilometri. Si tratta di una frazione piena zeppa di trabocchetti, la quale, però, dato che è posizionata tra la scalata dello Zoncolan e l’autentico tappone di quest’edizione della Corsa Rosa, vale a dire la Sacile-Cortina d’Ampezzo di domani, molto probabilmente vedrà imporsi un fuggitivo del mattino.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA (GRADO-GORIZIA) DALLE 13.15

IL PERCORSO DELLA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

La Grado-Gorizia è una frazione abbastanza breve, ma, allo stesso tempo, molto tortuosa. I corridori dovranno scalare per tre volte il GPM di Gornje Cerovo, il quale è un quarta categoria che misura 1,7 chilometri e ha una pendenza media dell’8,5%. L’ultimo passaggio su quest’erta avverrà a soli quindici chilometri dal traguardo. I due traguardi volanti sono piazzati uno al chilometro 53,7 e l’altro al chilometro 142,4, in prossimità del traguardo. A quattro chilometri dalla meta, inoltre, i corridori troveranno uno strappo molto duro che raggiunge punte del 14%.

I FAVORITI DELLA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

E’ difficile indicare i favoriti di una frazione del genere, dato che quasi sicuramente andrà la fuga. Sicuramente è una tappa adatta alla maglia ciclamino Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e, dopo essere andati in fuga già giovedì, potrebbero riprovarci anche Andrea Vendrame (Ag2r-Citroen) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates). In casa Italia, inoltre, in questa frazione potrebbero avere un po’ di libertà Gianni Moscon (Ineos) e Alberto Bettiol (EF Education-Nippo). Su questo tracciato, peraltro, potrebbero rivelarsi assai pericolosi i ciclocrossisti Quinten Hermans (Intermarché-Wanty) e Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

La tappa verrà tramessa integralmente, a partire dalle 13.15, su Eurosport 1 e sui canali Rai (fino alle 14.00 su Rai Sport HD, dopodiché su Rai 2). Inoltre, sarà possibile seguirla anche in streaming su Eurosport Player, Discovery Plus e Rai Play. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di quest’appassionante frazione.