La 15ma tappa del Giro d’Italia è iniziata nel peggior modo possibile, ovvero con una maxi caduta in gruppo. Dopo nemmeno due minuti dallo start ufficiale dato a Grado, quando si stavano già cercando i primi tentativi di fuga, un tamponamento in coda al plotone ha finito per mandare a terra diversi uomini. Un groviglio di biciclette e di atleti infortunati ha costretto la direzione di corsa a neutralizzare momentaneamente la frazione, 147 km da Grado e Gorizia (circuito finale di una quarantina di chilometri da ripetere tre volte).

Tra le vittime più illustri figura il tedesco Emanuel Buchmann. Il 28enne ha deciso di ritirarsi dal Giro d’Italia! L’alfiere della Bora-hansgrohe occupava il sesto posto in classifica generale con un ritardo di 2’36” dalla maglia rosa Egan Bernal ed era pienamente in lotta per salire sul podio finale a Milano. Tra i ritirati anche l’olandese Jos vam Emden (Jumbo-Visma) e l’eritreo Natnael Berhane (Cofidis). La tappa è rimasta neutralizzata per una ventina di minuti, poi è ripresa regolarmente. Di seguito il VIDEO della maxi caduta in gruppo durante la 15ma frazione del Giro d’Italia 2021.

VIDEO MAXI CADUTA GIRO D’ITALIA, SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN