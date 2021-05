Damiano Caruso si sta rendendo protagonista di un Giro d’Italia davvero strepitoso e, dopo il tappone caratterizzato dal Passo Giau (Fedaia e Pordoi sono stati cancellati a causa di avverse previsioni meteo), ha scalato ulteriormente la classifica generale. Il siciliano occupa ora il secondo posto, a 2’24” di ritardo dal colombiano Egan Bernal. L’alfiere della Bahrain Victorious ha tenuto un ottimo passo sulla durissima salita dolomitica, ha mantenuto una quarantina di secondi di distacco dalla scatenata maglia rosa in attacco solitario e ha poi tagliato il traguardo a 27” di ritardo dal sudamericano, insieme al francese Romain Bardet (secondo).

Il 33enne sta dimostrando tutta la sua costanza e solidità in salita, è sempre molto concreto e convince sempre di più. Il siciliano è ormai entrato in una nuova dimensione, è sicuro e ora può seriamente battagliare per salire sul podio finale a Milano. Domani si potranno recuperare le energie nel giorno di riposo, poi via alle ultime cinque giornate di gare, con tre intense tappe di montagna e la cronometro finale nel capoluogo lombardo. I suoi rivali più accreditati sono i due britannici Hugh Carthy e Simon Yates, il russo Aleksandr Vlasov e Giulio Ciccone.

Damiano Caruso ha dichiarato al sito ufficiale della Bahrain Victorious: “Nonostante la tappa sia stata accorciata, l’intensità è stata alta tutto il giorno, come ci aspettavamo. Mi sono sentito bene nell’ultima salita. Guardavo le facce degli altri contendenti e in quel momento ho capito che ero quasi il più forte, tranne Bernal, ovviamente. Ho provato a seguire la Maglia Rosa ma non ci sono riuscito. Quindi mi sono concentrato solo sul mio ritmo e ho fatto del mio meglio fino alla fine. Il morale ora è alto di sicuro. Voglio dire grazie ai miei compagni di squadra perché hanno fatto un ottimo lavoro anche oggi ed a tutto lo staff che ha contribuito a fornire abbigliamento extra durante la gara, e con un tempo così brutto è qualcosa di vitale. Ora ci godremo il giorno di riposo e poi, dopodomani, ricominceremo con l’ultima settimana“.

Gorazd Štangelj, direttore sportivo della formazione, ha elogiato Damiano Caruso e la squadra: “Damiano ha fatto un lavoro straordinario oggi. Ha corso usando la testa e le gambe. Usciamo da questi giorni al massimo. Domani è il giorno di riposo e vorrei che i nostri ragazzi si riposassero con qualità. Hanno affrontato tappe difficili e maltempo, gare veloci ogni giorno. Sarà fondamentale recuperare bene in vista dell’ultima settimana del Giro, che sarà molto difficile“.

Foto: LaPresse