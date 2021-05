Signore e signori, appassionati di ciclismo e non, oggi non prendete impegni. Il Giro d’Italia 2021, infatti, vi regala il tappone dolomitico, l’attesissimo stage che prenderà il via da Sacile e si concluderà a Cortina d’Ampezzo. 212 chilometri durissimi, con 4 Gran Premi della montagna di livello assoluto e uno spettacolo che si annuncia davvero unico. Attenzione, tuttavia, a quello che proporrà il meteo. Sembra che tutto porterà verso un clima da tregenda. Temperature basse, pioggia battente dall’inizio alla fine e, soprattutto, rischio neve in quota. In poche parole, una tappa che potrebbe scrivere una pagina storica del ciclismo. Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione meteo della sedicesima tappa della Corsa Rosa.

La partenza di Sacile avverrà alle ore 10.50, ed il gruppo sarà già ampiamente sotto la pioggia. La temperatura nella località friulana dovrebbe attestarsi attorno ai 13°, ma il vento sostenuto renderà il quadro ancor più complicato. La prima salita di giornata sarà La Crosetta dopo pochi chilometri dal via, ma lo spartito non dovrebbe mutare, con pioggia sempre ben presente e temperatura in vetta ai 1118 metri di circa 8°

Da quel momento in avanti la frazione prosegue senza salite, raggiungendo Agordo. Le precipitazioni dovrebbero, però, aumentare di intensità mentre la temperatura (vista l’altimetria) dovrebbe tornare attorno agli 11°. Superata Agordo, la carovana inizierà a salire progressivamente verso il Passo Fedaia, e in questo caso la situazione inizierà a farsi davvero seria. Oltre alla pioggia battente, i 2057 metri di altitudine accoglieranno i ciclisti con una temperatura invernale di appena 3° e, quindi, anche il rischio di qualche fiocco di neve. Stesso discorso per il Passo Pordoi (2239 metri) che sarà affrontato dopo poco, con la pioggia che non mollerà la presa e la colonnina di Mercurio sempre attorno ai 3°.

La grande preoccupazione sarà quindi sul Passo Giau, ultima asperità della giornata. Con i suoi 2233 metri di altitudine proporrà uno scenario invernale. Le temperature previste in quel momento della giornata saranno di poco sotto i 2° con rischio di neve concreto. La pioggia, quindi, potrebbe lasciare posto al nevischio e ad una condizione quanto mai complicata per i corridori. A quel punto non rimarrà che la discesa verso Cortina d’Ampezzo con la pioggia che non mollerà nemmeno di un centimetro ma, quantomeno, le temperature dovrebbero tornare attorno ai 9°.

Foto: Lapresse