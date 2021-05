È arrivato uno dei giorni più attesi in questo Giro d’Italia 2021. Una delle tappe che, sin dalla presentazione, ha promesso spettacolo: in programma la quattordicesima frazione, da Cittadella al Monte Zoncolan di 205 km. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2021

La prima parte della tappa non presenta particolari difficoltà altimetriche se non per il GPM di quarta categoria di Castello di Caneva. Ad anticipare la grande battaglia che ci si attende sullo Zoncolan l’ascesa, tutt’altro che banale, al Forcella di Monte Rest, posta a circa 60 chilometri dal traguardo, con 10,5 chilometri al 6%.

Al termine della discesa e dopo qualche insidioso sali scendi si arriverà al momento clou della tappa: la scalata del Monte Zoncolan, che sarà affrontato dal versante di Sutrio, quello affrontato per la prima volta nella Corsa Rosa. Una ascesa di 14,1 chilometri all’8,9% di media, ma con l’ultimo tratto al di sopra del 13% costantemente con punte che arrivano addirittura al 27%. Gli ultimi 3 km saranno veramente infernali.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La tredicesima tappa prenderà il via alle ore 11.30 e terminerà tra le 16.54 e le 17.34. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 10.15 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.35 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 11.25. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.00.

Sabato 22 maggio

Quattordicesima tappa: Cittadella-Monte Zoncolan (205 chilometri)

Partenza: ore 11.30

Arrivo: ore 16.54-17.34 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 10.15, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 11.25

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.00

FAVORITI

Tutti contro un Egan Bernal in uno stato di forma straripante. Il colombiano della Ineos Grenadiers vuole allungare ancora in classifica ed ha tutte le possibilità per trovare un nuovo trionfo in Maglia Rosa. Occhio ad Aleksandr Vlasov (Astana Premier Tech), primo degli inseguitori in classifica. Ci si aspetta tanto dalla coppia britannica formata da Hugh Carthy (EF Nippo) e Simon Yates (Bike-Exchange), entrambi perfetti per questo genere di arrivo. Cosa riuscirà a fare Remco Evenepoel dopo la crisi di Montalcino? L’Italia spera in un Damiano Caruso sino ad ora eccezionale: il siciliano della Bahrain-Victorious punta a difendersi con la regolarità e a perdere il meno possibile. Momento decisivo per la coppia della Trek-Segafredo: cosa riusciranno a fare Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone?