Giornata decisiva quella di oggi al Giro d’Italia 2021. I ciclisti affronteranno la quattordicesima tappa da Cittadella al Monte Zoncolan di 205 km. Una prova senza appello per i big che puntano alla classifica generale. L’ultima ascesa regalerà emozioni e scatenerà la battaglia.

La prima parte della tappa non presenta particolari difficoltà altimetriche se non per il GPM di quarta categoria di Castello di Caneva. Ad l’attesa sfida uomo contro uomo prevista sullo Zoncolan l’ascesa, tutt’altro che banale, al Forcella di Monte Rest, posta a circa 60 chilometri dal traguardo, con 10,5 chilometri al 6%.

Dopo lo scollinamento una discesa un troppo tecnica e qualche mangia e bevi arriverà l’attesa scalata al Monte Zoncolan, che sarà affrontato dal versante di Sutrio, quello affrontato per la prima volta nella Corsa Rosa. Una ascesa di 14,1 chilometri all’8,9% di media, ma con l’ultimo tratto al di sopra del 13% costantemente con punte che arrivano addirittura al 27%.

La tredicesima tappa prenderà il via alle ore 11.30 e terminerà tra le 16.54 e le 17.34. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 10.15 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.35 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 11.25. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.00.

IL PROGRAMMA DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

Partenza: ore 11.30

Arrivo: ore 16.54-17.34 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 10.15, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 11.25

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.00

