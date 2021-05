E VENNE IL GIORNO DI GIACOMO NIZZOLO

Era ora! E’ stato bravo anche Affini. Oggi Nizzolo ha avuto anche un pizzico di fortuna. Gaviria è stato un gatto a rispondere all’attacco di Affini. Senza il colombiano, non so come sarebbe finita. Poi è stato bravo a buttarsi dietro a Gaviria ed ancora di più ad andare via in progressione. Se la merita. E’ la terza vittoria italiana di tappa, era un po’ che non si vinceva così tanto.

LA CARRIERA DI TUTTO RISPETTO DI GIACOMO NIZZOLO: BI-CAMPIONE D’ITALIA, CAMPIONE D’EUROPA, 2 VOLTE MAGLIA CICLAMINO ED ORA LA SOSPIRATA TAPPA AL GIRO

Nizzolo si è fatto una bella carriera, è un bel corridore, intelligente, parla bene. Un bel personaggio. Non avevo tante speranze oggi su di lui perché quando si era staccato sul Valico di Somma mi sembrava che gli mancasse qualcosina. E’ stato finalmente portato bene anche dalla squadra. Ha fatto una volata da velocista puro.

VIVIANI NON RIESCE A RITROVARSI: E’ ALLARME PER LE OLIMPIADI?

Su Viviani pistard non sono pessimista, lui lì si trasforma. E’ un’altra roba rispetto alla strada. Uno come Viviani, che ha esperienza, può far bene. Sono ottimista perché alla fine la condizione saprà come affinarla. Non ci sono problemi.

DOMANI ARRIVA IL MOSTRO

Domani c’è la prova del nove dello Zoncolan. Le previsioni meteo non sono ideali, speriamo che il tappone di lunedì si faccia. Ogni anno le montagne sembrano sempre respingere il Giro. Di sicuro domani sera avremo delle risposte da Yates, Carthy ed Evenepoel. E’ meglio che si affronti il versante un po’ più facile, perché può creare più distacchi. Sul duro duro grandi distacchi non puoi farne, vai a 12-13 km/h.

BERNAL POTREBBE GUADAGNARE ANCORA

Io mi auguro che non ci sia la fuga di giornata. Penso che qualcuno proverà ad attaccare Bernal. Domani vedremo se Martinez sarà in grado di tenere botta, ma penso di sì. Poi possono anche attaccarlo, ma dipenderà da come risponderà la maglia rosa. Per me domani Bernal sarà ancora inattaccabile e cercherà di prendere ulteriore vantaggio negli ultimi 3 km. Per me vuole vincere ancora, ma non credo che stravinca. Gli altri non saranno lontani.

COME RISPONDERA’ LA INEOS IN MONTAGNA?

Martinez è il gregario per le montagne. Narvaez è cresciuto, ma è da verificare, non l’ho visto brillante. Non penso che vedremo Ganna, Puccio e Moscon. Castroviejo terrà fino ad un certo punto. La perdita di Sivakov è costata tanto a Bernal, il russo sarebbe stato prezioso.

Alla fine Martinez e Narvaez si sono risparmiati tanto in questi giorni grazie al lavoro di Puccio, Moscon e Ganna.

INIZIA LA RIMONTA DI VINCENZO NIBALI? SIN DOVE POTRA’ SPINGERSI?

Sul podio non lo so, ma Nibali di sicuro nella terza settimana viene fuori. Vediamo domani come si comporterà. Per lui è importante, vedremo se sarà là davanti. Però non credo sia una salita molto adatta a Nibali. La prima salita davvero dura porta tante incognite per tutti.

IL DILEMMA SIMON YATES

Vlasov e Caruso sono delle certezze secondo me. Comunque il Giro non è deciso ancora, sono convinto. Da Yates mi aspetto una risposta, non è quello che abbiamo visto finora.

ESAME CRUCIALE PER GIULIO CICCONE

Su una salita come lo Zoncolan, Ciccone potrebbe anche esaltarsi. Sarebbe bello se lottasse per la vittoria. Io ci spero. Però per me vince Bernal, è il più forte in assoluto. Ma non mi aspetto che farà il vuoto.

A FINE GIRO CHI SARA’ PIU’ AVANTI IN CLASSIFICA TRA NIBALI E CICCONE?

A fine Giro secondo me Nibali sarà davanti a Ciccone, perché nella terza settimana verrà fuori. Per me Ciccone può vincere una tappa, fare casino, ma alla lunga viene fuori lo Squalo. Quella settimana che lui ha perso per l’infortunio gli verrà comoda alla fine. Lui è un corridore di fondo, resistente. Magari ha un po’ di difficoltà sui cambi di ritmo, ma sulle salite lunghe per me tiene.

LE PUNTATE PRECEDENTI

Prologo: la presentazione del Giro d’Italia

Prima tappa: Ganna supersonico, Moscon non teme Van der Poel o Van Aert

Seconda tappa: perché Filippo Ganna ha fatto lo sprint al traguardo volante

Terza tappa: prime risposte a Sestola

Quarta tappa: non mi piace come la Ineos tratta Ganna

Quinta tappa: “De Marchi può tenere la maglia fino a Campo Felice”

Sesta tappa: “Ciccone mi ha stupito, Bernal padrone. Nibali arriva nella terza settimana”

Settima tappa: “Gianni Moscon è sprecato alla Ineos”

Ottava tappa: “Nibali ha un po’ di sfiga addosso. Bernal non l’ho visto bene”

Nona tappa: “Bernal non ha paura di Pogacar. Yates si sta nascondendo”

Decima tappa: “Vincenzo Nibali avrà energie per la terza settimana”

Undicesima tappa: “Ci sono rimasto male per Nibali e Ciccone”

Dodicesima tappa: “Simon Yates si sta nascondendo”